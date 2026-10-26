Tutto fatto o quasi per il rinnovo di Christian Pulisic con il Milan. L'accordo che sarà firmato nei prossimi giorni prevederà la scadenza nel 2031. Pulisic è arrivato in rossonero dal Chelsea nel 2023 e finor ha messo insieme oltre 140 presenze e 44 gol, l'ultimo nel match di Udine giocato domenica scorsa