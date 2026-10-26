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Milan, Pulisic pronto a rinnovare il contratto fino al 2031

Serie A

Tutto fatto o quasi per il rinnovo di Christian Pulisic con il Milan. L'accordo che sarà firmato nei prossimi giorni prevederà la scadenza nel 2031. Pulisic è arrivato in rossonero dal Chelsea nel 2023 e finor ha messo insieme oltre 140 presenze e 44 gol, l'ultimo nel match di Udine giocato domenica scorsa

Mancano solo pochi dettagli e poi il futuro di Christian Pulisic si legherà a quello del Milan fino al 2031. Questo è l'orizzonte temporale del nuovo contratto che l'attaccante americano, arrivato dal Chelsea nel 2023, è pronto a firmare con i rossoneri. Il bilancio di Pulisic con la maglia del Milan è di 141 presenze e 44 gol compreso l'ultimo realizzato nel match di domenica scorsa a Udine

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