A chiudere questa nona giornata di A, giovedì 29 ottobre alle 20.45, sarà la sfida tra Fiorentina e Atalanta. Per Vanoli possibile modulo con due o tre centrocampisti e l'opzione Gonçalves: in difesa senza Pongracic c'è Viery dal 1'. Nell'Atalanta titolari Pasalic e Zalewski. Le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta
Probabili Formazioni
FIORENTINA (4-3-2-1) la probabile formazione
de Gea; Jiménez, Dragusin, Viery, Valdepeñas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Gnonto; Pellegrino. All. Vanoli
- Vanoli dovrebbe partire con un 4-3-2-1 ma non è escluso un modulo con due centrocampisti e tre dietro l'unica punta
- Con Pongracic out per la lesione al bicipite femorale e anche Ranieri ancora a parte, in difesa spazio a Viery dal 1’
- Se il modulo dovesse essere il 4-2-3-1, allora titolare come trequartista centrale Gonçalves con Brescianini in panchia
ATALANTA (4-2-3-1) la probabile formazione
Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Gaetano, Pasalic; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri
- Senza Bellanova, a Firenze Sarri dovrebbe schierare Zappacosta a destra e Bernasconi a sinistri
- Rispetto ai titolari visti col Frosinone, dentro Pasalic per Ederson e Zalewski per Elmas
- Davanti confermato Krstovic e non Scamacca