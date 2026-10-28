A chiudere questa nona giornata di A, giovedì 29 ottobre alle 20.45, sarà la sfida tra Fiorentina e Atalanta. Per Vanoli possibile modulo con due o tre centrocampisti e l'opzione Gonçalves: in difesa senza Pongracic c'è Viery dal 1'. Nell'Atalanta titolari Pasalic e Zalewski. Le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta

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