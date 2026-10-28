Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Fiorentina-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

A chiudere questa nona giornata di A, giovedì 29 ottobre alle 20.45, sarà la sfida tra Fiorentina e Atalanta. Per Vanoli possibile modulo con due o tre centrocampisti e l'opzione Gonçalves: in difesa senza Pongracic c'è Viery dal 1'. Nell'Atalanta titolari Pasalic e Zalewski. Le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili Formazioni

Fiorentina
David de Gea
David de Gea
portiere
Fiorentina
Álex Jiménez
Álex Jiménez
terzino destro
pubblicità
Fiorentina
Radu Dragusin
Radu Dragusin
difensore centrale
Fiorentina
Viery Viery
Viery Viery
difensore centrale
pubblicità
Fiorentina
Víctor Valdepeñas
Víctor Valdepeñas
Defender
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
mezz'ala destra
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
centrocampista centrale
Fiorentina
Marco Brescianini
Marco Brescianini
mezz'ala sinistra
pubblicità
Fiorentina
Franco Mastantuono
Franco Mastantuono
trequartista di destra
Fiorentina
Wilfried Gnonto
Wilfried Gnonto
trequartista di sinistra
pubblicità
Fiorentina
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
attaccante

FIORENTINA (4-3-2-1) la probabile formazione

de Gea; Jiménez, Dragusin, Viery, Valdepeñas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Gnonto; Pellegrino. All. Vanoli

  • Vanoli dovrebbe partire con un 4-3-2-1 ma non è escluso un modulo con due centrocampisti e tre dietro l'unica punta
  • Con Pongracic out per la lesione al bicipite femorale e anche Ranieri ancora a parte, in difesa spazio a Viery dal 1’
  • Se il modulo dovesse essere il 4-2-3-1, allora titolare come trequartista centrale Gonçalves con Brescianini in panchia
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
PORTIERE
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
terzino destro
pubblicità
Atalanta
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
difensore centrale
Atalanta
Relja Obric
Relja Obric
difensore centrale
pubblicità
Atalanta
Lorenzo Bernasconi
Lorenzo Bernasconi
terzino sinistro
Atalanta
Gianluca Gaetano
Gianluca Gaetano
centrocampista centrale
Atalanta
Mario Pasalic
Mario Pasalic
centrocampista centrale
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
esterno destro
pubblicità
Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
trequartista
Atalanta
Jonathan Rowe
Jonathan Rowe
esterno sinistro
pubblicità
Atalanta
Nikola Krstovic
Nikola Krstovic
attaccante

ATALANTA (4-2-3-1) la probabile formazione

Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Gaetano, Pasalic; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri

  • Senza Bellanova, a Firenze Sarri dovrebbe schierare Zappacosta a destra e Bernasconi a sinistri
  • Rispetto ai titolari visti col Frosinone, dentro Pasalic per Ederson e Zalewski per Elmas
  • Davanti confermato Krstovic e non Scamacca

Serie A: Altre Notizie

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, mercoledì 28 ottobre, si scende in campo per la 9^ giornata di Serie A. Alle 18.30...

Fabregas: "Scudetto? Non so quanti punti abbiamo"

como

L'allenatore del Como commenta il successo in rimonta contro il Torino: "Vincere in Italia non è...

Gasperini: "Dybala salta anche l'Udinese"

Serie A

Tre punti importanti per i giallorossi che piegano il Cagliari. Ne ha parlato Gian Piero...

Gattuso: "Oggi ho sognato un Olimpico pieno"

lazio

Quinta vittoria di fila e primato (almeno per una notte) solitario in vetta al campionato, ma...

Malagó tiene, Galliani non convince: Lega spaccata

elezioni figc

Mentre si avvicina il 4 novembre, data in cui dovrebbe uscire il candidato unico della Serie A...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE