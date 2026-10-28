Dura solo 16 minuti il Monza-Napoli di Lobotka. Il centrocampista è stato costretto a uscire in barella dopo un brutto infortunio alla caviglia sinistra, rimasta sotto il corpo di Mangas che è caduto su di lui durante un contrasto di gioco. Immediato l'intervento dello staff medico, ma lo slovacco non è riuscito a rialzarsi e ha lasciato il campo con le mani sul volto. Un altro infortunio per il Napoli di Allegri, che sfiderà la Juventus domenica 1° novembre alle 20.45

MONZA-NAPOLI LIVE