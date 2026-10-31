Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Allegri verso Juventus-Napoli: "Scontro diretto tra due squadre indietro in classifica"

napoli

Alla vigilia del big match con la Juventus, Allegri parla così in conferenza stampa: "Incontriamo una squadra ferita e arrabbiata: la danno per morta ma la Juventus difficilmente muore. Dobbiamo sistemare la classifica: è uno scontro diretto tra due squadre al momento indietro"

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI

LIVE

Finisce qui la conferenza di Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Napoli

Concorda sul fatto che nel calcio italiano sia cambiato il modo di difendere? 

"Dipende da tanti elementi: diverso modo di giocare, altre caratteristiche dei giocatori. Però a marzo, quando i punti saranno necessari per le varie competizioni sarà una valutazione migliore".

Per la Juve è un momento particolare: è l'insidia più grande?

"Sono d'accordo, ho sentito a livello mediatico che viene considerata una squadra morta, ma la Juve difficilmente muore. E in questi momenti di difficoltà le squadre si compattano"

Con il ko di Lobotka che scelte farà?

"Intanto dopo la sosta recuperiamo Spinazzola, Neres e Favasuli. Possono giocare De Bruyne o Gilmour che è il sostituto naturale. Oppure giocheremo con due mediani"

Ha avvertito dai tifosi del Napoli quanto sarebbe importante vincere domani?

"Girando in città l'ho avvertito e capisco i tifosi. Ma è riduttivo ridurre tutto a una partita. L'obiettivo è arrivare in fondo tra le prime 4 e non sarà facile perché ci sono squadre attrezzate, passare il turno di Champions e restare in Coppa Italia. Ma se ci accontentiamo di vincere uno scontro diretto non facciamo passi avanti"

Negli scontri diretti vi è mancata la vittoria finora, cosa vi manca?

"Difficile dirlo, forse in alcuni momenti di partita la fase difensiva"

Come stanno Rrahamni e Anguissa?

"Rrahmani ha avuto l'infuenza, se sta bene gioca, oggi vediamo come sta perché poi abbiamo la partita mercoledì. Se sta abbastanza bene, gioca, altrimenti gioca uno tra Marianucci e Beukema. Anche Anguissa, ha avuto l'influenza. Ieri stava meglio, se sta bene gioca"

Che miglioramenti si aspetta dalla squadra?

"Lavoriamo ogni giorno per migliorare. Abbiamo vinto una bella partita a Monza e vincere non è mai semplice, neanche quella lo è stata. L'equilibrio deve regnare in questo momento. Siamo indietro in classifica, bisogna sistemarla e non sarà facile perché la Juventus è stata allestita per finire tra le prime 4. Sarà ferita e arrabbiata, e non come la stanno dipingendo"

Qual è la sua nuova filosofia?

"Non c'è, nelle ultime partite abbiamo segnato molti gol ma concesso anche parecchio. Alcune fasi di partita vanno migliorate, in fase di possesso e non, con più lucidità"

Torna a Torino. Le fa effetto? C'è spazio per le emozioni?

"Ho passato lì 10 anni, il 50% della mia carriera in A. Mio figlio vive ancora a Torino. Scontro diretto tra due squadre al momento indietro in classifica"

Inizia la conferenza stampa di Allegri

Vittoria a Monza nel turno infrasettimanale

Mercoledì il Napoli ha vinto 4-1 sul campo del Monza nella 9^ giornata di Serie A. Gol di Hojlund, Politano, Rafa Marin e De Bruyne

La classifica del Napoli

Il Napoli dopo le prime 9 giornate di campionato ha totalizzato 14 punti. 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte per la squadra allenata da Massimiliano Allegri

Juve-Napoli, Allegri parla alla vigilia

L'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri presenta la sfida contro la Juventus in conferenza stampa alle 12.30

Serie A: Altre Notizie

Il calendario della 10^ giornata di Serie A

guida tv

Da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre la decima giornata di Serie A, su Sky e in streaming su...

Galliani: "Derby? Di solito vince la sfavorita"

milan

Alla vigilia della sfida all'Inter (live su Sky Sport in questo sabato a partire dalle 20.45), le...

Certi amori non finiscono: Galliani ritrova Kakà

video

Alla vigilia del derby con l’Inter (alle 20.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky...

Cardinale: "Faremo un gran derby"

MILAN

Cardinale carica il Milan alla vigilia del derby: “Andiamo lì per vincere”. Il proprietario...

Juve, Ekhator torna in gruppo dopo l'infortunio

dalla continassa

Spalletti recupera Jeff Ekhator: l'attaccante della Juve è tornato ad allenarsi in gruppo dopo...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE