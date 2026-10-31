Allegri verso Juventus-Napoli: "Scontro diretto tra due squadre indietro in classifica"
Alla vigilia del big match con la Juventus, Allegri parla così in conferenza stampa: "Incontriamo una squadra ferita e arrabbiata: la danno per morta ma la Juventus difficilmente muore. Dobbiamo sistemare la classifica: è uno scontro diretto tra due squadre al momento indietro"
Finisce qui la conferenza di Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Napoli
Concorda sul fatto che nel calcio italiano sia cambiato il modo di difendere?
"Dipende da tanti elementi: diverso modo di giocare, altre caratteristiche dei giocatori. Però a marzo, quando i punti saranno necessari per le varie competizioni sarà una valutazione migliore".
Per la Juve è un momento particolare: è l'insidia più grande?
"Sono d'accordo, ho sentito a livello mediatico che viene considerata una squadra morta, ma la Juve difficilmente muore. E in questi momenti di difficoltà le squadre si compattano"
Con il ko di Lobotka che scelte farà?
"Intanto dopo la sosta recuperiamo Spinazzola, Neres e Favasuli. Possono giocare De Bruyne o Gilmour che è il sostituto naturale. Oppure giocheremo con due mediani"
Ha avvertito dai tifosi del Napoli quanto sarebbe importante vincere domani?
"Girando in città l'ho avvertito e capisco i tifosi. Ma è riduttivo ridurre tutto a una partita. L'obiettivo è arrivare in fondo tra le prime 4 e non sarà facile perché ci sono squadre attrezzate, passare il turno di Champions e restare in Coppa Italia. Ma se ci accontentiamo di vincere uno scontro diretto non facciamo passi avanti"
Negli scontri diretti vi è mancata la vittoria finora, cosa vi manca?
"Difficile dirlo, forse in alcuni momenti di partita la fase difensiva"
Come stanno Rrahamni e Anguissa?
"Rrahmani ha avuto l'infuenza, se sta bene gioca, oggi vediamo come sta perché poi abbiamo la partita mercoledì. Se sta abbastanza bene, gioca, altrimenti gioca uno tra Marianucci e Beukema. Anche Anguissa, ha avuto l'influenza. Ieri stava meglio, se sta bene gioca"
Che miglioramenti si aspetta dalla squadra?
"Lavoriamo ogni giorno per migliorare. Abbiamo vinto una bella partita a Monza e vincere non è mai semplice, neanche quella lo è stata. L'equilibrio deve regnare in questo momento. Siamo indietro in classifica, bisogna sistemarla e non sarà facile perché la Juventus è stata allestita per finire tra le prime 4. Sarà ferita e arrabbiata, e non come la stanno dipingendo"
Qual è la sua nuova filosofia?
"Non c'è, nelle ultime partite abbiamo segnato molti gol ma concesso anche parecchio. Alcune fasi di partita vanno migliorate, in fase di possesso e non, con più lucidità"
Torna a Torino. Le fa effetto? C'è spazio per le emozioni?
"Ho passato lì 10 anni, il 50% della mia carriera in A. Mio figlio vive ancora a Torino. Scontro diretto tra due squadre al momento indietro in classifica"
Inizia la conferenza stampa di Allegri
Vittoria a Monza nel turno infrasettimanale
Mercoledì il Napoli ha vinto 4-1 sul campo del Monza nella 9^ giornata di Serie A. Gol di Hojlund, Politano, Rafa Marin e De Bruyne
La classifica del Napoli
Il Napoli dopo le prime 9 giornate di campionato ha totalizzato 14 punti. 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte per la squadra allenata da Massimiliano Allegri
Juve-Napoli, Allegri parla alla vigilia
L'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri presenta la sfida contro la Juventus in conferenza stampa alle 12.30