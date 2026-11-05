Cremonini, lo sportivo della musica italiana

Cesare Cremonini, lo sportivo della musica italianabuffa talks
Cesare Cremonini è il protagonista del nuovo appuntamento di Federico Buffa Talks, la produzione originale di Sky Sport con Federico Buffa e il direttore Federico Ferri, in onda da venerdì 6 novembre alle 18 e alle 22.30 su Sky Sport Uno, su NOW e disponbile on demand
Per la prima volta Federico Buffa Talks, la produzione originale di Sky Sport con Federico Buffa e il direttore Federico Ferri, in onda da venerdì 6 novembre su Sky Sport e disponibile anche on demand, accoglie un protagonista che non arriva dallo sport ma che nello sport ha sempre trovato una chiave per interpretare la propria musica e la propria vita: Cesare Cremonini.
"Se io penso al mio modo di fare musica, penso di essere uno sportivo della musica, lo sportivo della musica italiana" – Cesare Cremonini
Per lui, lo sport non è solo una bella metafora per raccontare un’emozione ma un modo di essere, una lente attraverso cui leggere il mondo, affrontare le difficoltà e misurarsi con i propri limiti. Nel suo universo campo e palco, allenamento e creazione, competizione e prestazione sono linguaggi complementari, accomunati da disciplina, umiltà e dalla necessità di rimettersi continuamente in gioco.
"La poesia della narrazione è tutto, lo sport è entrato nella mia narrazione perché conteneva una sfida vinta o persa, in cui l’umano è presente. Io mi sento più vicino a quell’immaginario. La mia vita è stata trasformare tutti i miei insuccessi in qualcosa di prezioso" – Cesare Cremonini
In Amateur, il suo nuovo disco, il cantante che riempi gli stadi e i palazzetti italiani, si ricongiunge all’entusiasmo e alla passione del ragazzo che giocava a calcio nella Fortitudo, seguiva il Bologna in curva e viveva la Basket City degli anni Novanta, e lo racconta in una conversazione che attraversa successi, tormenti e il coraggio di ricominciare.
"Ho sempre avuto un limite, nella musica e nello sport: le cose facili non mi venivano mai, solo quelle più difficili, più complicate; quindi, sbagliavo un gol davanti alla porta e poi ne facevo uno molto spettacolare" – Cesare Cremonini
Si parte dal ritratto di un giovanissimo Cesare calciatore della Fortitudo Calcio, con il suo allenatore, Bianconi, che lo chiamava Crema e d'inverno portava i ragazzi ad allenarsi correndo sotto i portici fino a San Luca. Un'esperienza che ha consolidato il suo senso di appartenenza, perché poi nel suo racconto c’è sempre Bologna, la sua città, in cui sport, musica e senso di comunità si intrecciano indissolubilmente. Ricordi che diventano memoria collettiva, ma anche materia emotiva da cui attingere per raccontare sé stessi.
"Bologna è una città che vive di osmosi, quando siamo andati in Champions League, la cosa forte che abbiamo vissuto è stata vedere gli occhi dei nostri nonni, gli occhi della gente. Quell’evento ha permesso che non si disgregasse la grande forza motrice di questa città, che è il tenere insieme. Il segreto di Bologna, il segreto anche della mia vita, è tenere insieme" – Cesare Cremonini
In questa nuova sfida musicale, Cremonini manifesta il bisogno di andare oltre i traguardi raggiunti, oltre il successo e le vittorie, per ritrovare una dimensione più autentica della propria arte e tornare all'essenza della musica suonata, riscoprendo così la libertà di chi crea prima di tutto per amore.
"Amateur è una parola che sportivamente ha un significato meraviglioso, e cioè fare qualcosa per amore, ed è un atto d’amore per la musica e per te stesso" – Federico Ferri
Il senso di Amateur è questo: non il ritorno a un dilettantismo ingenuo ma la ricerca di quella curiosità e di quello stupore che appartengono a chi comincia. Un professionista con oltre venticinque anni di carriera che prova a ritrovare lo sguardo dell'esordiente. Un percorso che somiglia molto a quello di un campione che, dopo aver vinto, sente ancora il bisogno di giocare, di correre, non per inseguire un’altra vittoria ma perché ama quello che fa.
"Io so che il suo giocatore preferito di tutti i tempi è Maradona e Diego diceva questo: io gioco per fare felice la gente. Le ultime parole che dice prima di lasciare il calcio sono state ‘la pelota no se mancha’, e cioè il gioco allo stato puro è più importante di tutto anche di me" – Federico Buffa
Nella conversazione con Federico Buffa e Federico Ferri, i campioni e i grandi eventi sportivi diventano così parte di un racconto personale, senza bisogno di trasformarsi in un album di figurine. Perché il filo conduttore non è soltanto l'ammirazione per gli eroi sportivi ma il significato che assumono i luoghi e i riti legati allo sport: la domenica come misura del tempo, lo stadio come casa e memoria, il tifo come eredità familiare e identità cittadina. Fino al palco, dove il concerto diventa una prestazione collettiva e il cantante il centravanti di una squadra che si muove all’unisono.
"Sono andato a fare un’analisi comparata tra Poetica e You’ll nevere walk alone, e c’è un punto dove davvero diventa applicabile l’atto d’amore: se lo sai che non è finita, abbracciami. Questo è l’amore per qualcosa o qualcuno, in questo caso la squadra" – Federico Buffa
Perché, in fondo, tra un campo da gioco e un grande concerto non c'è molta differenza: migliaia di persone che aspettano qualcosa, un gruppo che lavora per raggiungere un obiettivo comune, la pressione del momento decisivo e la necessità di dare tutto quando arriva il proprio momento. Cesare Cremonini non ha mai smesso di essere quel ragazzo che fantasticava sotto i portici di Bologna e vive con ardore la vita, la musica e lo sport.
La programmazione di Buffa Talks-Cremonini su Sky e NOW
Venerdì 6 novembre
- Ore 18:00 e 22:30 Sky Sport Uno
- Ore 19:15 Sky Sport Max
- Ore 22.30 Sky Sport Mix
Sabato 7 novembre
- Ore 8, 11 e 22.45 Sky Sport Uno
- Ore 13:15 e 19 Sky Sport Tennis
- Ore 16.30 e 22 Sky Sport Max
- Ore 14 e 23.30 Sky Sport Mix
Domenica 8 novembre
- Ore 11 e 22:15 Sky Sport Uno
- Ore 20:45 Sky Sport Calcio
- Ore 13.45 e 17 Sky Sport Tennis
- Ore 10, 19.30 Sky Sport Max
- Ore 14.30 e 22.30 Sky Sport Mix