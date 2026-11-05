Cremonini, lo sportivo della musica italiana

Cesare Cremonini è il protagonista del nuovo appuntamento di Federico Buffa Talks, la produzione originale di Sky Sport con Federico Buffa e il direttore Federico Ferri, in onda da venerdì 6 novembre alle 18 e alle 22.30 su Sky Sport Uno, su NOW e disponbile on demand

Per la prima volta Federico Buffa Talks , la produzione originale di Sky Sport con Federico Buffa e il direttore Federico Ferri, in onda da venerdì 6 novembre su Sky Sport e disponibile anche on demand , accoglie un protagonista che non arriva dallo sport ma che nello sport ha sempre trovato una chiave per interpretare la propria musica e la propria vita: Cesare Cremonini .

"Se io penso al mio modo di fare musica, penso di essere uno sportivo della musica, lo sportivo della musica italiana" – Cesare Cremonini

Per lui, lo sport non è solo una bella metafora per raccontare un’emozione ma un modo di essere, una lente attraverso cui leggere il mondo, affrontare le difficoltà e misurarsi con i propri limiti. Nel suo universo campo e palco, allenamento e creazione, competizione e prestazione sono linguaggi complementari, accomunati da disciplina, umiltà e dalla necessità di rimettersi continuamente in gioco.

"La poesia della narrazione è tutto, lo sport è entrato nella mia narrazione perché conteneva una sfida vinta o persa, in cui l’umano è presente. Io mi sento più vicino a quell’immaginario. La mia vita è stata trasformare tutti i miei insuccessi in qualcosa di prezioso" – Cesare Cremonini

In Amateur, il suo nuovo disco, il cantante che riempi gli stadi e i palazzetti italiani, si ricongiunge all’entusiasmo e alla passione del ragazzo che giocava a calcio nella Fortitudo, seguiva il Bologna in curva e viveva la Basket City degli anni Novanta, e lo racconta in una conversazione che attraversa successi, tormenti e il coraggio di ricominciare.