Fabio Cannavaro: "Il problema del Napoli è la continua emergenza"

Nel video Fabio Cannavaro, ospite di Sky Calcio Unplugged, analizza il momento del Napoli, con la tensione emersa tra i giocatori nelle ultime partite: "Per me in campo si sta con la bocca chiusa e le mani basse, poi ci si chiarisce nello spogliatoio". Per Cannavaro il problema è l'infermeria piena: "È una squadra che che sta soffrendo tantissimi infortuni. Puoi avere le migliori idee al mondo, ma l'allenatore dipende all'80/90% dai giocatori"

SKY CALCIO UNPLUGGED EP.23, LA PUNTATA COMPLETA