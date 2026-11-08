Fischio d'inizio ripetuto dopo una "falsa partenza", con giocatori del Napoli che erano scattati già tutti in avanti prima del via dell'arbitro. Lo schema viene poi ripetuto: palla indietro a Milinkovic e rilancio lungo per i compagni corsi tutti all'attacco
Napoli-Lazio, il risultato in diretta LIVE
Big match al Maradona: la Lazio parte fortissimo in pressione e dopo pochi secondi va al tiro con Isaksen, fuori di poco. Subito dopo De Bruyne serve Hojlund che lanciato in contropiede viene fermato da Sutalo. Poi ancora Isaksen: Milinkovic para. Diretta sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
Lang impegna Mandas
13' - Lang in area entra dal lato corto sinistro, rientra sul destro e scarica forte in porta. Mandas respinge
Allegri calmissimo riempie di complimenti i suoi
Allegri fa un po' lo "psicologo" e continua a dire "bravo" ai suoi. Dall'altra parte Gattuso agitato perché la Lazio non trova la porta
Ancora Isaksen al tiro!
10' - Seconda conclusione di Isaksen, che dal limite ci prova a giro. Milinkovic vola alla sua sinistra e distendendosi mette in angolo
9' - Tavares da sinistra crossa teso, la palla attarversa quasi tutta l'area ma nessuno chiude davanti alla porta e alla fine spazza via Olivera
Sutalo chiude su Hojlund
4' - De Bruyne in verticale serve Hojlund in profondità. Il danese è perfetto nel movimento, ma Sutalo è provvidenziale nella chiusura
Frattesi a lato: Lazio in pressione continua
3' - Ancora Lazio. Stavolta la costruzione porta al tiro di Frattesi, che si era inserito alla sua maniera al centro dell'area: servito da sinistra, calcia però male, abbondantemente fuori
Isaksen fuori di pochissimo
1' - Lazio subito forte in pressione! Palla recuperata su un gran rischio di Marin e poi Isaksen che col mancino cerca di piazzare di precisione verso il palo alla destra di Milinkovic. Palla fuori di pochissimo, dopo 51 secondi
L'applauso del Maradona per de Miguel
Prima del via il ricordo di Jesus de Miguel. Ieri a Tenerife l'ultimo addio al giocatore spagnolo con una toccante cerimonia nel suo stadio
Tenerife dà l’ultimo saluto a de Miguel con una toccante cerimonia allo stadioVai al contenuto
Saluto Allegri-Gattuso
Saluto tra Allegri e Gattuso (con un bacio sulla guancia da parte dell'allenatore della Lazio) che sono stati anche compagni di squadra (al Perugia) e allenatore-giocatore (nel Milan). Nei 5 precedenti da allenatori, Allegri conduce 5-0
Napoli e Lazio in campo
Arbitra Pairetto, che guida in campo le squadre. Capitani di oggi, in assenza di Di Lorenzo e Zaccagni, sono Rrahmani e Isaksen. Giornata calda a Napoli, sugli spalti del Maradona c'è entusiasmo, con il pubblico che ha accolto la squadra con applausi anche al momento dell'ingresso in campo per il riscaldamento
Squadre pronte all'ingresso in campo al Maradona
- NAPOLI (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Marin; Vergara, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Olivera; Lang; Hojlund. All. Allegri
- LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. All. Gattuso
Cannavaro a Sky Calcio Unplugged: "In campo bocca chiusa e mani basse"
Ospite di Sky Calcio Unplugged, anche Fabio Cannavaro ha analizzato il momento del Napoli, con la tensione emersa tra i giocatori nelle ultime partite: "Per me in campo si sta con la bocca chiusa e le mani basse, poi ci si chiarisce nello spogliatoio". Per Cannavaro il problema è l'infermeria piena: "Sta soffrendo tantissimi infortuni. Puoi avere le migliori idee al mondo, ma l'allenatore dipende all'80/90% dai giocatori"
Manna: "De Laurentiis ha parlato alla squadra e ha fatto il presidente... "
Prima del via ha parlato il ds del Napoli, Giovanni Manna, spiegando anche il ritiro degli scorsi giorni: "Il momento non è dei migliori, va affrontato con determinazione, coscienza e senso di responsabilità per quello che significa il Napoli. Al di là di tutte le situazioni che ci sono state, che non sono un alibi, non è accettabile quello che stiamo passando. Bisogna compattarsi e fare una prestazione degna", ha detto a Dazn. "Il presidente è venuto a Castelvolturno venerdì e ha fatto il presidente, facendoci capire tante cose: che bisogna stare uniti e che certe immagini e certe dichiarazioni non fanno parte della nostra identità. C'è bisogno di dare di più tutti quanti"
La ricostruzione degli ultimi giorni a Napoli
Pochi giorni fa per il Napoli è arrivata la settima sconfitta in stagione, battuto pesantemente 4-1 dal Porto in Champions. Uno stop caratterizzato anche da episodi di tensione durante e dopo la partita. Nel finale il litigio in campo ripreso dalle telecamere di Amazon Prime Video tra Lucca e De Bruyne, che rimproverava un movimento del compagno venendo a sua volta mandato a quel paese. Al termine del match, Politano aveva detto a Sky: "Mi piacerebbe venisse anche qualcun altro a dare spiegazioni e non sempre noi italiani", salvo poi precisare "non è un attacco verso nessuno". Arrabbiatissimo anche McTominay: "Dobbiamo andare tutti a casa e farci un esame di coscienza". Duro pure Hojlund: "Guardiamoci tutti allo specchio: allenatori, giocatori e anche la società".
VIDEO. Lite De Bruyne-Lucca e sfoghi: la ricostruzione di cosa sta succedendo a NapoliVai al contenuto
Gattuso: "Dobbiamo farli faticare"
Gennaro Gattuso ha parlato prima della partita a Dazn: "La cosa più difficile è riuscire a mantenere l'entusiasmo. I momenti difficili arriveranno prima o poi, spero il più tardi possibile. Oggi è una partita difficilissima, una grande prova. Dobbiamo stare attenti alla velocità di Hojlund e farli correre senza palla per fargli fare fatica. Pinamonti? Sta bene fisicamente, deve metterci entusiasmo e veemenza nel pressare. Poi quando vedo che un giocatore è anche una persona perbene siamo un bel pezzo avanti...”
Il bilancio degli scontri diretti: Lazio prima, Napoli ultimo
Primo dei due big match di oggi. Ma chi ha fatto meglio (e chi peggio) fin qui negli scontri diretti? La Lazio guida la "classifica" per media-punti, disastroso fin qui il Napoli: 1 punto in 4 giocati
La classifica degli scontri diretti tra le big di Serie A: chi ha fatto più puntiVai al contenuto
Lazio, le scelte di Gattuso: Pinamonti centravanti
Gattuso è senza Zaccagni, infortunato. Un solo cambio allora rispetto all’ultima partita contro il Cagliari: Noslin si sposta sull’esterno e prende il posto del capitano assente, con Pinamonti (decisivo proprio contro il Cagliari) dal 1’ come centravanti. Isaksen completa il tridente. Confermati difesa e centrocampo: Provstgaard in coppia con Sutalo davanti a Mandas, con Floriani e Nuno Tavares (completamente recuperato) sugli esterni. Mediana al momento “intoccabile”: Frattesi, Belahyane, Taylor.
- LAZIO (4-3-3): Mandas, Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares, Frattesi, Belahyane, Taylor, Isaksen, Pinamonti, Noslin. All. Gattuso
Napoli, le scelte di Allegri: 3-5-1-1 e Lang suggeritore
Ha poco da scegliere, Massimiliano Allegri. Con la rosa ridotta veramente all’osso deve disegnare un 3-5-1-1 in cui Lang agisce alle spalle di Hojlund. De Bruyne torna in mediana e farà la mezzala con McTominay; in mezzo Gilmour. In panchina Anguissa e Politano. Olivera ha recuperato e torna sulla corsia sinistra; su quella destra c’è Vergara. Confermato il terzetto difensivo visto in Champions contro il Porto (Beukema, Rrahmani, Marín) ma cambia il portiere: gioca Milinkovic-Savic al posto di Meret
- NAPOLI (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Marín; Vergara, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Olivera; Lang; Højlund. All. Allegri
Gattuso: "Non abbiamo pressioni ma ci vuole umiltà"
Ha parlato invece Gattuso, che con la sua Lazio guarda tutti dalla vetta della classifica. "Noi non abbiamo pressioni, ma siamo consapevoli di giocare contro una squadra forte che attraversa un momento di difficoltà: ci vuole rispetto e umiltà", ha detto ieri in conferenza stampa. "Gestire il primato? Non pensiamo a quello, altrimenti si rimane delusi"
Perché Allegri non ha parlato in conferenza stampa
La classica conferenza stampa della vigilia, prevista ieri alle 15, è saltata all'ultimo, pochi minuti prima del via e con la sala stampa già piena di giornalisti. A spiegare il motivo "sgonfiando" il caso è stato poi il presidente De Laurentiis, che ha deciso di non far parlare Allegri. "Siamo in ritiro e bisogna evitare qualunque distrazione per i calciatori"
Napoli, niente conferenza stampa per Allegri. De Laurentiis spiega il perchéVai al contenuto
Non solo Napoli-Lazio. In vetta c'è anche Inter-Como
Napoli-Lazio è il primo dei due big match di questa giornata. Alle 18 ci sarà infatti anche Inter-Como (in diretta su Sky), con i nerazzurri che devono rispondere alla vittoria della Roma per riscavalcare i giallorossi. Dal canto suo, la squadra di Fabregas con un successo potrebbe superare l'Inter in classifica e prendersi il terzo posto
La Lazio ha vinto quattro delle ultime sette sfide di Serie A contro il Napoli (2 pareggi, 1 sconfitta), tante quante ne aveva ottenute nelle precedenti 24 gare contro gli azzurri (3 pareggi, 17 sconfitte); inoltre, i biancocelesti hanno anche mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sette partite contro questa avversaria.
Il Napoli ha perso tutte le ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro la Lazio, registrando la sua striscia di sconfitte interne più lunga contro una singola avversaria nella competizione. Per la Lazio, si tratta di una delle serie di vittorie esterne consecutive più lunghe attualmente aperte, inferiore solo a quella contro l'Empoli (sei) e pari a quella contro il Genoa (quattro).
Il Napoli ha ottenuto 14 punti nelle prime 10 partite di questa Serie A (4 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte); gli azzurri non perdono cinque delle prime 11 gare stagionali dal 2000/01, mentre un eventuale pareggio contro la Lazio equivarrebbe alla loro peggior partenza in termini di punti (15) dal 2007/08.
Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime nove gare interne di Serie A, subendo però almeno due gol in ciascuna delle altre quattro partite (10 reti totali); da inizio aprile, solo Como, Juventus e Roma hanno registrato lo stesso numero di clean sheet casalinghi (cinque), nessuna di più.
Nell'era dei tre punti a vittoria, solo quattro squadre prima della Lazio avevano ottenuto almeno 28 punti nelle prime 10 gare stagionali di Serie A: Juventus (2012/13, 2018/19), Roma (2013/14), Napoli (2017/18, 2021/22) e Milan (2021/22). Di queste, tutte eccetto la Juventus 2012/13 hanno raggiunto quota 31 punti dopo le prime 11 partite.
La Lazio ha ottenuto sei vittorie consecutive in Serie A; non registra una striscia più lunga nella competizione dalla stagione 2019/20, quando arrivò a quota 11 successi di fila.
La Lazio ha vinto tutte le prime cinque trasferte di questa Serie A; l'ultima squadra a ottenere sei successi nelle prime sei gare esterne stagionali è stata l'Inter nel 2019/20. I biancocelesti potrebbero diventare la prima formazione nella storia del massimo campionato a centrare questo traguardo per tre volte, dopo esserci già riusciti nelle stagioni 2002/03 e 2017/18.
In questa stagione di Serie A, la Lazio ha effettuato solo 50 recuperi offensivi, un dato superiore soltanto a quello di Napoli (42), Parma (46) e Cagliari (48). Nonostante il minor numero di recuperi, il Napoli ha generato 10 tiri in seguito a queste situazioni, sei in più della Lazio, che con quattro conclusioni occupa l'ultimo posto in questa graduatoria.
Kevin De Bruyne, autore di quattro gol in questo campionato, punta a diventare il secondo centrocampista dopo Adrien Rabiot a raggiungere quota cinque reti sia in questa che nella passata stagione di Serie A; il giocatore ha segnato tre gol nelle ultime cinque presenze, tanti quanti ne aveva realizzati nelle precedenti 18 nella competizione.
Gustav Isaksen ha segnato quattro gol nelle ultime cinque presenze in Serie A, tanti quanti ne aveva realizzati nelle precedenti 29 gare nella competizione. L'attaccante della Lazio è a una sola rete dal suo record stagionale di centri in Serie A (cinque in 30 presenze nel 2025/26) e punta a segnare per tre presenze consecutive in campionato per la prima volta da una serie di quattro partite registrata tra maggio e giugno 2023 con il Midtjylland