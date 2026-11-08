Prima del via ha parlato il ds del Napoli, Giovanni Manna, spiegando anche il ritiro degli scorsi giorni: "Il momento non è dei migliori, va affrontato con determinazione, coscienza e senso di responsabilità per quello che significa il Napoli. Al di là di tutte le situazioni che ci sono state, che non sono un alibi, non è accettabile quello che stiamo passando. Bisogna compattarsi e fare una prestazione degna", ha detto a Dazn. "Il presidente è venuto a Castelvolturno venerdì e ha fatto il presidente, facendoci capire tante cose: che bisogna stare uniti e che certe immagini e certe dichiarazioni non fanno parte della nostra identità. C'è bisogno di dare di più tutti quanti"