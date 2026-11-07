C’è grande amarezza nelle parole e nello sguardo di Alberto Aquilani che si presenta ai microfoni di Sky dopo il 3-0 incassato dalla Roma all’Olimpico, quinta sconfitta di fila per il suo Sassuolo. Non era certo la partita da cui l’allenatore dei neroverdi si aspettava di ripartire, per sua stessa ammissione (“la Roma è troppo più forte di noi, non c’è stata mai partita”), ma qualcosa di più sì, se lo aspettava. E invece il Sassuolo è stato dominato, quasi inesistente. “Si è spenta la luce”, dice Aquilani a Sky, “Non mi aspettavo così poco. C’è poca personalità, poco coraggio. In stadi così devi averli e oggi non ho visto nulla di tutto ciò. Mi spiace perché dalle qualità di questa squadra mi aspetto di più”. Ma Aquilani non si nasconde: “Il responsabile sono io che faccio le scelte, e in questo momento sto vedendo molto poco. La forza per salvare il Sassuolo devo trovarla perché è il mio lavoro e c’è anche la dignità nella vita: non si deve sfuggire ai problemi. Stiamo lavorando sulla testa più che sul campo, perché c’è fragilità mentale, è un deficit evidente. Se sento la fiducia della società? L’ho sempre sentita ma è ovvio che vengo giudicato dai risultati, che oggi non mi premiano. Mi metto in discussione ma c’è da parlare di parecchie cose, perché devono cambiare parecchie cose”.