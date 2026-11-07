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Sassuolo, Aquilani a rischio dopo la sconfitta contro la Roma: le news

Serie A

Un'altra sconfitta (la quinta consecutiva) e riflessioni in corso da parte del Sassuolo sulla panchina di Alberto Aquilani. Per i neroverdi la sosta per le nazionali alle porte potrebbe essere il momento giusto per provare a cambiare allenatore. Le riflessioni sono in corso. In caso di esonero, un possibile sostituto potrebbe essere D’Aversa, un altro nome potrebbe essere quello di Vincenzo Montella

ROMA-SASSUOLO: HIGHLIGHTS - PAGELLE

All’Olimpico è arrivato un altro ko per il Sassuolo. Il quinto di fila. Un momento difficile per i neroverdi che non vincono in campionato dal 13 settembre scorso (3-2 alla Juventus). Con la sosta per le nazionali ormai in arrivo, si è aperta una riflessione  per discutere proprio della panchina di Alberto Aquilani. Non è escluso infatti che il Sassuolo possa decidere di cambiare allenatore. Sicuramente la sua posizione è infatti a rischio. 

In caso di esonero, uno dei possibili nomi per la sostituzione è quello di D'Aversa. L'altro nome può essere quello di Vincenzo Montella, in

tribuna questa sera, libero dopo aver chiuso rapporto da Ct della Turchia. Curiosamente all'Olimpico c'era anche D'Aversa. In ogni caso, qualora si decidesse per la svolta, essendoci di mezzo la sosta ci sarà più tempo per decidere se davvero cambiare, procedere con loro o dirigersi verso altre soluzioni.

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