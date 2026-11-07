Un'altra sconfitta (la quinta consecutiva) e riflessioni in corso da parte del Sassuolo sulla panchina di Alberto Aquilani. Per i neroverdi la sosta per le nazionali alle porte potrebbe essere il momento giusto per provare a cambiare allenatore. Le riflessioni sono in corso. In caso di esonero, un possibile sostituto potrebbe essere D’Aversa, un altro nome potrebbe essere quello di Vincenzo Montella

All’Olimpico è arrivato un altro ko per il Sassuolo. Il quinto di fila. Un momento difficile per i neroverdi che non vincono in campionato dal 13 settembre scorso (3-2 alla Juventus). Con la sosta per le nazionali ormai in arrivo, si è aperta una riflessione per discutere proprio della panchina di Alberto Aquilani. Non è escluso infatti che il Sassuolo possa decidere di cambiare allenatore. Sicuramente la sua posizione è infatti a rischio.