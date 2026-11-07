La partita tra Cagliari e Frosinone della 11^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 7 novembre alle ore 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cagliari e Frosinone

Il Cagliari è rimasto imbattuto in tre delle quattro sfide contro il Frosinone in Serie A (2V, 1N) ed entrambi i successi sardi sono arrivati nelle uniche due gare casalinghe; l'ultimo confronto tra le due formazioni nel massimo campionato è stato però vinto dai ciociari (3-1 il 21 gennaio 2024 allo Stirpe). Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime sette sfide contro squadre neopromosse in Serie A (2N, 4P), subendo 15 reti nel periodo e perdendo 0-4 contro il Monza lo scorso 19 ottobre nell'ultima di queste partite. Il Cagliari ha perso le ultime quattro partite di campionato e l'ultima volta che i sardi hanno registrato cinque sconfitte consecutive in Serie A risale al periodo tra marzo e aprile 2022 con Walter Mazzarri in panchina. Il Frosinone ha vinto gli ultimi due match di campionato contro Lecce e Torino; i ciociari potrebbero ottenere tre successi di fila per la prima volta nella loro storia in Serie A. Prima del Frosinone nel 2026/27 (20), l'ultima squadra neopromossa che aveva guadagnato almeno 20 punti nelle prime 10 partite stagionali di Serie A era stata la Juventus nel 2007/08 (20); in caso di successo in questo match, considerando tre punti a vittoria da sempre, i ciociari diventerebbero solo la quarta formazione neopromossa nella storia del massimo campionato a ottenere almeno 23 punti nei primi 11 match, dopo il Chievo nel 2001/02 (23), la Lazio nel 1972/73 (23) e il Napoli nel 1965/66 (24).

Soltanto Roma (28) e Inter (26) hanno segnato più reti del Frosinone (24, al pari della Lazio) nel campionato in corso.