La partita tra Parma e Bologna della 11^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 7 novembre alle ore 18 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream . La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Parma e Bologna

Il Parma ha vinto due delle ultime tre sfide contro il Bologna in campionato (1P), tanti quanti successi nelle precedenti 16 gare contro i rossoblù in Serie A (2V, 9N, 5P). Il Bologna è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette trasferte contro il Parma in Serie A (3V, 3N): l'unico successo al Tardini dei crociati nel periodo è arrivato il 22 febbraio 2025 (2-0 con gol di Bonny e Sohm). Con il pareggio 0-0 contro l'Udinese e la vittoria 3-0 contro l'Atalanta, il Parma è rimasto imbattuto in due match consecutivi per la prima volta in questo campionato. Il Parma non ha segnato nelle ultime due gare al Tardini in campionato e potrebbe rimanere a secco di gol in tre match casalinghi consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre 2020 e febbraio 2021 (otto in quel caso). Il Bologna arriva da tre successi di fila in campionato: non vincono almeno quattro partite consecutive in Serie A dal periodo tra febbraio e marzo 2025 (cinque in quel caso). Nel 2026 solo il Como (11) ha vinto più trasferte del Bologna in Serie A (10 su 16, al pari dell'Inter): già ora record di successi fuori casa per i rossoblù in un singolo anno solare nella loro storia nel massimo campionato. Dall'arrivo di Raffaele Palladino al Bologna (dallo scorso 16 settembre), solo la Lazio (18) ha guadagnato più punti dei rossoblù in Serie A: 13 (4V, 1N, 1P), al pari di Inter, Milan, Como e Frosinone.