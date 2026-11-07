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Roma-Sassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari

guida tv

La sfida che della 11^ giornata tra Roma e Sassuolo si gioca oggi, sabato 7 novembre alle 20.45. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Dove vedere Roma-Sassuolo in tv

La partita tra Roma e Sassuolo della 11^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 7 novembre alle 20.45, in diretta su  e in streaming su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Alessio Scarchilli. Inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidati a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta.

I numeri di Roma e Sassuolo

La Roma è rimasta imbattuta in 22 delle 24 sfide contro il Sassuolo in Serie A (13V, 9N, 2P), vincendo tutte le quattro più recenti, già record di successi di fila per i giallorossi contro i neroverdi nel torneo. Il Sassuolo ha vinto solo una delle 12 trasferte disputate contro la Roma in Serie A (5N, 6P): 4-3 il 12 marzo 2023. In quel match salì in cattedra Armand Laurienté con due reti e un assist. La Roma è una delle sole quattro squadre ancora imbattute in questa stagione nei Big-5 campionati europei, insieme a Lazio, Bayern Monaco e Borussia Dortmund. La Roma, miglior attacco di questo campionato, ha segnato ben 28 gol nei primi 10 match stagionali per la prima volta nella sua storia in Serie A. Il Sassuolo arriva da quattro sconfitte consecutive in campionato; solo una volta i neroverdi hanno perso almeno cinque partite di fila nella loro storia in Serie A: tra gennaio e marzo 2014 (sette in quel caso). Il Sassuolo non vince in trasferta in campionato dallo scorso 15 febbraio (2-1 contro l'Udinese): da allora in 11 match fuori casa i neroverdi hanno registrato tre pareggi e otto sconfitte, perdendo ben sei delle sette più recenti (1N). Il Sassuolo, peggior difesa di questo campionato, ha subito 26 gol dopo 10 match stagionali per la prima volta in Serie A; negli ultimi 30 anni solo una squadra aveva concesso così tante reti dopo le prime 10 gare stagionali nel massimo campionato: il Chievo nel 2018/19 (26), poi retrocesso in Serie B a fine torneo.

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