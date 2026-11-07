Gasperini è senza Mancini, nemmeno convocato (salterà anche la Nazionale): in difesa gioca Balerdi sul centrodestra, con Ndicka e Hermoso a completare il pacchetto. Tra i pali c'è ancora Vasquez (e ancora fuori Gollini). Sulle fasce Molina e Wesley, a centrocampo torna Koné dal 1', preferito a de Roon. Davanti confermati Mora e Soulé dietro a Malen.

ROMA (3-4-2-1): Vasquez; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini