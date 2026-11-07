Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Reduce dalla bruciante sconfitta in Champions contro il Manchester United, la Roma ospita il Sassuolo. Gasperini è senza Mancini: in difesa c'è Balerdi. Koné torna titolare a centrocampo, con Mora e Soulé confermati alle spalle di Malen. In porta ancora Vasquez. Nel Sassuolo non c'è Berardi: tandem Esposito-Laurienté in attacco. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): Vasquez; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini
SASSUOLO (3-5-2): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta Car; Cinquegrano, Sulemana, Matic, Thorstvedt, Doig; Esposito, Laurienté. All. Aquilani
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Le scelte di Aquilani: davanti Esposito-Laurienté
Senza capitan Berardi infortunato, Aquilani ridisegna il Sassuolo con il 3-5-2 (pronto a diventare una linea a 5 in fase difensiva). Davanti il tandem Esposito-Laurienté, sulle fasce Cinquegrano e Doig pronti a fare la doppia fase. Davanti a Muric il terzetto Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car schermato dalla diga Matic.
- SASSUOLO (3-5-2): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car; Cinquegrano, Sulemana, Matic, Thorstvedt, Doig; Esposito, Laurienté. All. Aquilani
Le scelte di Gasperini: torna Koné dal 1'
Gasperini è senza Mancini, nemmeno convocato (salterà anche la Nazionale): in difesa gioca Balerdi sul centrodestra, con Ndicka e Hermoso a completare il pacchetto. Tra i pali c'è ancora Vasquez (e ancora fuori Gollini). Sulle fasce Molina e Wesley, a centrocampo torna Koné dal 1', preferito a de Roon. Davanti confermati Mora e Soulé dietro a Malen.
- ROMA (3-4-2-1): Vasquez; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini
Roma a caccia del secondo posto
Ripartire dopo la rimonta (l’ennesima) subita contro il Manchester United in Champions. E continuare a far bene in campionato. Questo l’obiettivo della Roma, che con una vittoria potrebbe momentaneamente prendersi il secondo posto in classifica scavalcando l’Inter, che domani ospita il Como quarto (alle 18, partita in diretta su Sky)
La classifica della Serie A 2026-2027Vai al contenuto
La Roma è rimasta imbattuta in 22 delle 24 sfide contro il Sassuolo in Serie A (13 vittorie, 9 pareggi, 2 sconfitte), vincendo tutte le quattro più recenti - già record di successi di fila per i giallorossi contro i neroverdi nel torneo.
Il Sassuolo ha vinto solo una delle 12 trasferte disputate contro la Roma in Serie A (5 pareggi, 6 sconfitte): 4-3 il 12 marzo 2023 - in quel match salì in cattedra Armand Laurienté con due reti e un assist.
La Roma è una delle sole quattro squadre ancora imbattute in questa stagione nei Big-5 campionati europei, insieme a Lazio, Bayern Monaco e Borussia Dortmund. I giallorossi (7 vittorie, 3 pareggi nel 2026/27), potrebbero evitare la sconfitta nelle prime 11 gare stagionali di Serie A solo per la terza volta nella loro storia, dopo il 2013/14 (arrivarono a 17) e il 2003/04 (arrivarono a 14).
La Roma, miglior attacco di questo campionato, ha segnato ben 28 gol nei primi 10 match stagionali per la prima volta nella sua storia in Serie A. L'ultima squadra che in generale aveva realizzato almeno 28 reti dopo 10 gare nel massimo campionato era stata l'Atalanta nel 2019/20 sempre con Gian Piero Gasperini allenatore (30 in quel caso).
Il Sassuolo arriva da quattro sconfitte consecutive in campionato; solo una volta i neroverdi hanno perso almeno cinque partite di fila nella loro storia in Serie A: tra gennaio e marzo 2014 (sette in quel caso).
Il Sassuolo non vince in trasferta in campionato dallo scorso 15 febbraio (2-1 contro l'Udinese): da allora in 11 match fuori casa i neroverdi hanno registrato tre pareggi e otto sconfitte, perdendo ben sei delle sette più recenti (1N).
Il Sassuolo, peggior difesa di questo campionato, ha subito 26 gol dopo 10 match stagionali per la prima volta in Serie A; negli ultimi 30 anni solo una squadra aveva concesso così tante reti dopo le prime 10 gare stagionali nel massimo campionato: il Chievo nel 2018/19 (26), poi retrocesso in Serie B a fine torneo.
Nell'anno solare 2026 Donyell Malen è il miglior marcatore nei maggiori cinque campionati europei: 22 gol, uno in più di Raphinha ed Harry Kane (entrambi 21). Più nel dettaglio, in questo anno solare, l'attaccante olandese della Roma è l'unico con almeno 10 reti sia in casa (10) che in trasferta (12) nei cinque principali campionati europei.
Dopo i gol contro Cagliari e Udinese, Rodrigo Mora potrebbe segnare in tre presenze di fila per la prima volta in campionato tra Porto e Roma. In più, tra i giocatori che in questa stagione di Serie A hanno segnato almeno tre gol, solo Samuel Mbangula (130) ha disputato meno minuti di Rodrigo Mora (333).
Dopo la doppietta contro la Fiorentina, Armand Laurienté potrebbe segnare in due presenze di fila in Serie A per la prima volta dall'aprile 2024; il classe '98 ha preso parte a quattro reti contro la Roma (2 gol+2 assist) in campionato e solo contro il Milan (sei) è stato coinvolto in più gol in Serie A (a quota quattro anche Udinese ed Hellas Verona).