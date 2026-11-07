Serie AGiornata 11 - sabato 7 novembre 2026Giornata 11 - sab 7 nov
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Roma-Sassuolo 3-0: video, gol e highlights
La Roma dimentica la serataccia di Champions con il Manchester United tornando alla vittoria in campionato. Sblocca Hermoso dopo 27’, immediato il 2-0 grazie a un autogol di Walukiewicz. I giallorossi continuano a premere e le occasioni fioccano, con Mora che fa 3-0 nella ripresa. La Roma sale al secondo posto alle spalle della Lazio, scavalcando l’Inter in attesa della risposta dei nerazzurri (impegnati domenica alle 18 con il Como, in diretta su Sky). Quinta sconfitta consecutiva per il Sassuolo