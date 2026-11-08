Dopo il pareggio con il Napoli al Maradona, Gattuso svela a Sky: "I giocatori nello spogliatoio erano delusi. Mi fa anche piacere, ma dobbiamo capire che abbiamo giocato contro una grande squadra ferita, in uno stadio difficile". Poi ricorda la sua esperienza al Napoli e fa scattare l'applauso in sala stampa: "De Laurentiis parlava già dei premi, e finimmo fuori dalla Champions" NAPOLI-LAZIO 1-1 - PAGELLE

Che la Lazio ormai pensi in grande lo capisci anche da come è stato accolto il pareggio sul campo del Napoli: un 1-1 che, come ha svelato Gennaro Gattuso a Sky nel post partita, ha lasciato l’amaro in bocca nei suoi giocatori. “Siamo stati molto bravi, al di là del grandissimo primo tempo che abbiamo fatto. Poi ci sta che il Napoli venga fuori, per tutto quello che ha passato negli ultimi giorni. È vero che aveva molte assenze, ma è una squadra composta da grandissimi giocatori e noi siamo stati bravi a rimanere in partita, a soffrire quei 15 minuti e poi a ritornare e tenere il campo con veemenza e voglia. Poi però entro in spogliatoio e vedo che i giocatori sono delusi… ma non c’è nulla di cui essere delusi. Dobbiamo essere orgogliosi e continuare così. La loro è una risposta che fa anche piacere, ma dobbiamo anche capire in che stadio siamo venuti a giocare oggi: uno stadio pieno e con una squadra ferita e piena di orgoglio, composta da giocatori che hanno vinto tanto nella loro carriera, anche due scudetti in questa città, e sapete come si è difficile in questa città. Noi siamo stati bravi, a me piace il coraggio di questa squadra: accettare l’uno contro uno e giocare in campo aperto con Hojlund è qualcosa che mi riempie di orgoglio come allenatore". Approfondimento Le pagelle di Napoli-Lazio 1-1: Mandas è l'MVP

"Speriamo di recuperare presto Zaccagni e Gudmundsson" Se vogliamo trovare un limite a questa Lazio, allora, potrebbe essere una rosa un po' corta, pecca evidenziata con l'infortunio di Zaccagni che ha visto Noslin agire come esterno nel tridente per sostituirlo. "Ricordiamo che dobbiamo anche recuperare Gudmundsson - ha puntualizzato Gattuso - che potrebbe giocare nel ruolo di Zaccagni, lo può fare. È un giocatore che ci può dare una mano, e poi speriamo anche che Zaccagni non sia grave. Dobbiamo aspettare la nuova risonanza tra quattro o cinque giorni, quando si assorbe l’edema, e vedremo che tipo di rottura c’è stata...".