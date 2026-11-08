Tante occasioni tra Napoli e Lazio, che termina 1-1 con la certezza da parte della squadra di Gattuso di conservare la vetta solitaria della classifica. Frattesi torna al gol sbloccando la partita prima della mezz’ora, il Napoli soffre nel primo tempo ma si riprende nel secondo e pareggia grazie all’autogol di Pedraza. De Bruyne e McTominay sfiorano il gol che l’avrebbe ribaltata

CLASSIFICA - PAGELLE