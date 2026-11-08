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Serie AGiornata 11 - domenica 8 novembre 2026Giornata 11 - dom 8 nov
Fine
Napoli
Pedraza A. 48' (Aut.)
1 - 1
Lazio
Frattesi D. 28'
Napoli
Pedraza A. 48' (Aut.)
1 - 1 Lazio
Frattesi D. 28'
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Napoli-Lazio 1-1, gol di Frattesi e autorete di Pedraza

Tante occasioni tra Napoli e Lazio, che termina 1-1 con la certezza da parte della squadra di Gattuso di conservare la vetta solitaria della classifica. Frattesi torna al gol sbloccando la partita prima della mezz’ora, il Napoli soffre nel primo tempo ma si riprende nel secondo e pareggia grazie all’autogol di Pedraza. De Bruyne e McTominay sfiorano il gol che l’avrebbe ribaltata

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