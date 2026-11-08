Roma, Mora segna ancora: i numeri del portoghese

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Roma, Mora in gol per la terza partita di fila: i numeri del portoghese

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Nel VIDEO Angelo Mangiante analizza il momento della Roma che con i tre gol realizzati al Sassuolo è arrivata a 31 reti in campionato: numeri da primato con un protagonista nuovo come Rodrigo Mora che dopo Malen, che ne di gol in campionato ne ha segnati 8, è il secondo miglior marcatore giallorosso. 4 reti in 7 presenze da titolare con una media di un gol ogni 149 minuti. Per il portoghese, clase 2007, un impatto notevole col nostro campionato sotto la guida di Gasperini

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