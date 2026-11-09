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Inter, per Bonny problema muscolare: salta convocazione con Costa d'Avorio

inter

L'attaccante dell'Inter - per un problema muscolare rimediato nella sfida contro il Como - non potrà rispondere alla convocazione della Costa d'Avorio per i due match contro il Gambia, validi per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Bonny verrà valutato con accertamenti medici nella giornata di martedì 10 novembre

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

 

Ange-Yoan Bonny non ci sarà per il doppio impegno della Costa d'Avorio contro il Gambia, match validi per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. L'attaccante dell'Inter, in seguito a un infortunio muscolare rimediato durante la sfida vinta con il Como (entrato al minuto 72 al posto di Pio Esposito), dovrà essere valutato attraverso accertamenti strumentali nella giornata di martedì 10 novembre. Intanto, la nazionale africana ha deciso di lasciarlo a in Italia per risolvere il problema in vista del rientro con il club nerazzurro dopo la sosta.

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Il comunicato della Costa d'Avorio su Bonny

"La Federazione Calcistica Ivoriana informa che l'attaccante Ange-Yoan Bonny (Inter), non sarà disponibile per il terzo e quarto incontro delle qualificazioni per la Coppa d'Africa 2027, a causa di motivi medici. Per compensare la sua assenza, l'allenatore della squadra nazionale, Hervé Renard, ha chiamato l'attaccante dello Sturm Graz, Oumar Diakité. Si unisce alla squadra per il doppio incontro contro la Gambia. La Federazione Calcistica Ivoriana augura a Ange-Yoan Bonny una pronta guarigione e un buon ritorno nella squadra nazionale per Oumar Diakité".

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