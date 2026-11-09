Introduzione

È tempo di pensare alle Nazionali. La Serie A e tutte le altre leghe si fermano di nuovo dopo la maxi-sosta tra settembre e ottobre. Stavolta si torna alle canoniche due settimane di pausa. Non tutti i giocatori però avranno modo di rifiatare, anzi. Sono 195 i calciatori del campionato italiano convocati dalle rispettive rappresentative. Sarebbe stati anche di più, ma l'ultima giornata ha causato qualche forfait: lo juventino Kalulu rinuncia alla Francia per un problema muscolare, anche il laziale Sutalo non può rispondere alla chiamata della Croazia dopo lo stop col Napoli. In forte dubbio anche Nuno Tavares con il Portogallo (oggi sono previsti degli esami per il terzino sinistro). Resta a casa anche il milanista Pavlovic: niente Serbia per lui, così come per Filip Stankovic. Il portiere del Venezia non va in ritiro per effettuare visite mediche già programmate. A sorpresa le squadre più rappresentate non sono solo le big: l'Inter ha 14 giocatori convocati, gli stessi di Frosinone e Torino (ma con Terzic e Rodriguez in dubbio). Uno in meno per Milan, Roma e Como.

ITALIA, I 32 CONVOCATI DI MANCINI