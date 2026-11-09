Serie A, i 195 giocatori convocati dalle NazionaliNAZIONALI
Introduzione
È tempo di pensare alle Nazionali. La Serie A e tutte le altre leghe si fermano di nuovo dopo la maxi-sosta tra settembre e ottobre. Stavolta si torna alle canoniche due settimane di pausa. Non tutti i giocatori però avranno modo di rifiatare, anzi. Sono 195 i calciatori del campionato italiano convocati dalle rispettive rappresentative. Sarebbe stati anche di più, ma l'ultima giornata ha causato qualche forfait: lo juventino Kalulu rinuncia alla Francia per un problema muscolare, anche il laziale Sutalo non può rispondere alla chiamata della Croazia dopo lo stop col Napoli. In forte dubbio anche Nuno Tavares con il Portogallo (oggi sono previsti degli esami per il terzino sinistro). Resta a casa anche il milanista Pavlovic: niente Serbia per lui, così come per Filip Stankovic. Il portiere del Venezia non va in ritiro per effettuare visite mediche già programmate. A sorpresa le squadre più rappresentate non sono solo le big: l'Inter ha 14 giocatori convocati, gli stessi di Frosinone e Torino (ma con Terzic e Rodriguez in dubbio). Uno in meno per Milan, Roma e Como.
Quello che devi sapere
Atalanta (12 convocati)
- Marco Carnesecchi (Italia)
- Giorgio Scalvini (Italia)
- Gianluca Scamacca (Italia)
- Charles De Ketelaere (Belgio)
- Nicola Zalewski (Polonia)
- Nikola Krstovic (Montenegro)
- Eljif Elmas (Macedonia del Nord)
- Sead Kolasinac (Bosnia)
- Mario Pasalic (Croazia)
- Lazar Samardzic (Serbia)
- Relja Obric (Slovenia)
- Franck Kessie (Costa d'Avorio)
Bologna (10 convocati)
- Nicolò Cambiaghi (Italia)
- Lewis Ferguson (Scozia)
- Torbjorn Heggem (Norvegia)
- Eivind Helland (Norvegia)
- Arthur Theate (Belgio)
- Rahim Alhassane (Marocco)
- Marco Libra (Venezuela)
- Massimo Pessina (Italia Under 21)
- Samuel Mbangula (Belgio Under 21)
- Ukko Happonen (Finlandia Under 21)
Cagliari (5 convocati)
- Alessandro Romano (Italia)
- Alen Sherri (Albania)
- Paul Mendy (Senegal)
- Yuki Sugawara (Giappone)
- Juan Rodriguez (Uruguay)
Adam Obert, inizialmente convocato dalla Slovacchia, di comune accordo con il Ct Weiss non si unirà al resto del gruppo per recuperare dall'infortunio
Como (13 convocati)
- Samuele Ricci (Italia)
- Mattia Liberali (Italia)
- Riccardo Cassano (Italia)
- Lucas Da Cunha (Francia)
- Jacobo Ramon (Spagna)
- Martin Baturina (Croazia)
- Ivan Smolcic (Croazia)
- Tasos Douvikas (Grecia)
- Nico Paz (Argentina)
- Maximo Perrone (Argentina)
- Willy Kambwala (Congo)
- Francesco Andrealli (Perù)
- Alex Valle (Spagna Under 21)
Fiorentina (7 convocati)
- Nicolò Fagioli (Italia)
- Alieu Njie (Svezia)
- Radu Dragusin (Romania)
- Franco Mastantuono (Argentina)
- Christ Inao Oulai (Costa d'Avorio)
- Beto (Guinea-Bissau)
- Cher Ndour (Italia Under 21)
Frosinone (14 convocati)*
- Romano Schmid (Austria)
- Giorgi Kvernadze (Georgia)
- Daniel Birligea (Romania)
- Tomas Bobcek (Slovacchia)
- Aleksa Terzic (Serbia)*
- Luis Hasa (Albania)
- Fares Ghedjemis (Algeria)
- Anthony Oyono (Gabon)
- Omar Fayed (Egitto)
- Lorenzo Palmisani (Italia Under 21)
- Gabriele Calvani (Italia Under 21)
- Matteo Cichella (Italia Under 21)
- Seydou Fini (Italia Under 21)
- Wisdom Amey (Italia Under 20)
*da valutare a causa di un infortunio che lo ha reso indisponibile per l'ultima partita a Cagliari
Genoa (7 convocati)
- Djibril Sow (Svizzera)
- Leo Østigard (Norvegia)
- Mario Mitaj (Albania)
- Mikael Egill Ellertsson (Islanda)
- Milutin Osmajic (Montenegro)
- Samuel Wiafe (Italia Under 19)
- Robinho Jr (Brasile Under 20)
Inter (14 convocati)
- Nicolò Barella (Italia)
- Alessandro Bastoni (Italia)
- Federico Dimarco (Italia)
- Francesco Pio Esposito (Italia)
- Marcus Thuram (Francia)
- Andy Diouf (Francia)
- Djed Spence (Inghilterra)
- Piotr Zielinski (Polonia)
- Petar Sucic (Croazia)
- Hakan Calhanoglu (Turchia)
- Manuel Akanji (Svizzera)
- Aleksandar Stankovic (Serbia)
- Ange-Yoan Bonny (Costa d'Avorio)
- Carlos Augusto (Brasile)
Juventus (11 convocati)
- Guglielmo Vicario (Italia)
- Federico Gatti (Italia)
- Teun Koopmeiners (Olanda)
- Edon Zhegrova (Kosovo)
- Zeki Celik (Turchia)
- Kerim Alajbegovic (Bosnia)
- Weston McKennie (Stati Uniti)
- Pape Matar Sarr (Senegal)
- Juan Cabal (Colombia)
- Jhon Lucumi (Colombia)
- Jeff Ekhator (Italia Under 21)
Pierre Kalulu era stato convocato dalla Francia, ma è costretto a rinunciare a causa di un problema muscolare accusato contro la Fiorentina
Lazio (8 convocati)*
- Davide Frattesi (Italia)
- Nuno Tavares (Portogallo)*
- Oliver Provtstgaard (Danimerca)
- Christos Mandas (Grecia)
- Gustav Isaksen (Danimarca)
- Adam Marusic (Montenegro)
- Reda Belahyane (Marocco)
- Fisayo Dele-Bashiru (Nigeria)
Josip Sutalo, inizialmente convocato dalla Croazia, non risponderà alla chiamata a causa dell'infortunio subito nel match contro il Napoli. *Nuno Tavares invece è in dubbio dopo il problema accusato sempre nell'ultimo match contro gli azzurri. Oggi il portoghese sosterrà degli esami per stabilire l'entità del problema
Lecce (5 convocati)
- Omri Gandelman (Israele)
- Kialonda Gaspar (Angola)
- Sadik Fofana (Togo)
- Oumar Ngom (Mauritania)
- Tiago Gabriel (Portogallo Under 21)
Milan (13 convocati)
- Alphadjo Cisse (Italia)
- Adrien Rabiot (Francia)
- Mike Maignan (Francia)
- Diego Moreira (Belgio)
- Luka Modric (Croazia)
- Goncalo Ramos (Portogallo)
- Ardon Jashari (Svizzera)
- Christian Pulisic (Stati Uniti)
- Pervis Estupinan (Ecuador)
- Davide Bartesaghi (Italia Under 21)
- Francesco Camarda (Italia Under 21)
- Sankhoun Diawara (Francia Under 21)
- Christian Comotto (Italia Under 20)
Strahinja Pavlovic, infortunato, resta direttamente a Milanello e non risponde alla convocazione della Serbia
Monza (7 convocati)
- Gustavo Varela (Portogallo)
- Noel Tornqvist (Svezia)
- Saba Goglichidze (Georgia)
- Eddy Kouadio (Italia Under 21)
- Mathis Mout (Italia Under 20)
- Jay Robinson (Inghilterra Under 20)
- Adam Bakoune (Marocco Under 23)
Napoli (8 convocati)
- Antonio Vergara (Italia)
- Kevin De Bruyne (Belgio)
- Scott McTominay (Scozia)
- Billy Gilmour (Scozia)
- Vanja Milinkovic-Savic (Serbia)
- Noa Lang (Olanda)
- Rasmus Hojlund (Danimarca)
- Mathias Olivera (Uruguay)
Parma (6 convocati)
- Simone Lontani (Italia)
- Mandela Keita (Belgio)
- Sascha Britschgi (Svizzera)
- Mariano Troilo (Argentina)
- Giovanni Daffara (Italia Under 21)
- Benjamin Cremaschi (Stati Uniti Under 23)
Roma (13 convocati)
- Nicolò Pisilli (Italia)
- Daniele Ghilardi (Italia)
- Donyell Malen (Olanda)
- Rodrigo Mora (Portogallo)
- Konstantinos Koulierakis (Grecia)
- Santiago Castro (Argentina)
- Matias Soulè (Argentina)
- Leonardo Balerdi (Argentina)
- Wesley (Brasile)
- Devis Vasquez (Colombia)
- Evan Ndicka (Costa d'Avorio)
- Giorgio De Marzi (Stati Uniti)
- Emanuele Lulli (Italia Under 21)
Sassuolo (7 convocati)
- Sebastiano Esposito (Italia)
- Duje Caleta-Car (Croazia)
- Kieron Bowie (Scozia)
- Vasilije Adzic (Montenegro)
- Arijanet Muric (Kosovo)
- Luca Lipani (Italia Under 21)
- Darryl Bakola (Francia Under 20)
Torino (14 giocatori)*
- Nikola Vlasic (Croazia)
- Che Adams (Scozia)
- Nathan Patterson (Scozia)
- Ardian Ismajli (Albania)
- Ricardo Rodriguez (Svizzera)*
- Eray Ervin Comert (Svizzera)
- Gvidas Gineitis (Lituania)
- Lucas Perri (Brasile)
- Rafik Belghali (Algeria)
- Samuel Coco (Guinea Equatoriale)
- Diego Mascardi (Italia Under 21)
- Pietro Comuzzo (Italia Under 21)
- Alessio Cacciamani (Italia Under 21)
- Emirhan Ilkhan (Turchia Under 21)
*Ricardo Rodriguez è in dubbio a causa dell'infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dai campi nelle ultime settimane
Udinese (12 convocati)
- Nicolò Zaniolo (Italia)
- Matteo Palma (Italia)
- James Abankwah (Irlanda)
- Giorgi Chakvetadze (Georgia)
- Jesper Karlstrom (Svezia)
- Sandi Lovric (Slovenia)
- Mergim Vojvoda (Kosovo)
- Juan David Arizala (Colombia)
- Oumar Solet (Costa d'Avorio)
- Hassane Kamara (Costa d'Avorio)
- Enzo Ebosse (Camerun)
- Lennon Miller (Scozia Under 21)
Venezia (9 convocati)
- Thohir Johann Helgason (Islanda)
- Albion Rrhamani (Kosovo)
- Akor Adams (Nigeria)
- Redouane Halhal (Marocco)
- John Yeboah (Ecuador)
- Ridgeciano Haps (Suriname)
- Matteo Dagasso (Italia Under 21)
- Richie Sagrado (Belgio Under 21)
- Antonio Fernandez (Spagna Under 19)
Filip Stankovic era stato convocato dalla Serbia, ma in accordo con la nazionale non risponderà alla chiamata per effettuare alcune visite mediche già programmate e resterà a Venezia ad allenarsi