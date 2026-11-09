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Inter, Chivu: "Possiamo migliorare. Nostro obiettivo è una stagione importante"

inter

L'allenatore nerazzurro ha ricevuto a Parma il 'Premio Benemerenze Sportive'. Un'occasione per analizzare il momento dell'Inter: "Possiamo migliorare. Facciamo di tutto per portare a termine una stagione che si vuole sia importante". Sui derby col Milan persi: "Ci sono alti e bassi. Ci vuole anche la cultura del saper rialzarsi"

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"Cosa può fare la squadra? L'Inter può migliorare". Lo ha detto Cristian Chivu a Parma ricevendo la benemerenza nel corso della cerimonia del 48esimo premio Sport Civiltà. Intervistato sul palco del teatro Regio l'allenatore dell'Inter ha aggiunto: "I derby persi? Sono partite che devi giocare. Le stagioni sono lunghe, sai che ci sono sempre alti e bassi, sai che servono tanto lavoro, pazienza, sacrifici, ci vuole anche la cultura del saper rialzarsi e di saper stare insieme, di avere lo stesso obiettivo. E far di tutto per portarla a casa, consapevoli del fatto che si può cadere ma è anche importante come reagisci. Non ci esaltiamo quando le cose vanno bene come non andiamo in depressione quando non vanno bene. Continuiamo a fare di tutto per mantenere quella competitività che serve nel portare a buon fine una stagione che si vuole che sia importante". 

Chivu sull'esperienza a Parma

"Io sono grato per la fiducia che la società Parma mi ha dato, mi sono ritrovato in mano una grande responsabilità visto l'obiettivo da centrare. Direi che è andata bene grazie al lavoro e all'umiltà. Tornare qui è un'emozione pura, lo devo dire, lo devo ammettere. E' diventata 'mia' per quello che volevo dare. Ho voluto essere professionale al massimo perché la squadra merita palcoscenici importanti".

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