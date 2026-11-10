Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Inter, per Bonny risentimento muscolare alla coscia destra: fuori 3/4 settimane

inter

L'attaccante ivoriano dell'Inter - costretto a saltare gli impegni con la sua nazionale - è stato sottoposto a esami clinici, che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Tornerà a disposizione di Chivu tra 3-4 settimane

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Ange-Yoan Bonny si è sottoposto a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. L'attaccante ivoriano si era procurato l'infortunio nel finale della sfida tra Inter e Como. Bonny è stato costretto a rinunciare alla convocazione della Costa d'Avorio per i due match contro il Gambia, validi per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Non sarà a disposizione di Cristian Chivu per 3/4 settimane: dovrebbe rientrare nella prima parte del mese di dicembre.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Spence: "Sono più veloce di Mbappé, Haaland..."

sui social

Sulla sicurezza di sé, Djed Spence non sembra avere troppi rivali. In una challenge social...

Calò: "Nazionale? Se continuo così la merito"

frosinone

Il centrocampista del Frosinone, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della...

Figc, Galliani fa ricorso al Tribunale Federale

elezioni figc

Come riferito dall'Ansa, Adriano Galliani fa ricorso al Tribunale Federale Nazionale della Figc...

Sassuolo, accordo con D'Aversa: attesa la firma

Serie A

Il Sassuolo ha esonerato ufficialmente Aquilani due giorni dopo la sconfitta contro la Roma (7°...

Bonny, niente nazionale per problema muscolare

inter

L'attaccante dell'Inter - per un problema muscolare rimediato nella sfida contro il Como - non...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE