Ange-Yoan Bonny si è sottoposto a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. L'attaccante ivoriano si era procurato l'infortunio nel finale della sfida tra Inter e Como. Bonny è stato costretto a rinunciare alla convocazione della Costa d'Avorio per i due match contro il Gambia, validi per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Non sarà a disposizione di Cristian Chivu per 3/4 settimane: dovrebbe rientrare nella prima parte del mese di dicembre.