Problemi per Marcus Thuram che ha lasciato il ritiro della Francia per un problema muscolare accusato durante la vittoria dell'Inter contro il Como. L'attaccante, che aveva già saltato l'allenamento di lunedì, farà ritorno a Milano per ulteriori esami. Chivu attende di conoscere le sue condizioni in un reparto alle prese con lo stop di Bonny, che starà fermo per 3-4 settimane, e in attesa del rientro di Lautaro Martinez. Al posto di Thuram, Zidane ha convocato il 2006 Éli Junior Kroupi

Non arrivano buone notizie per Chivu e per Zidane: Marcus Thuram ha lasciato il ritiro della Francia per un problema muscolare accusato nel match contro il Como che gli aveva impedito di allenarsi coi connazionali nella giornata di lunedì. Dopo i primi accertamenti, lo staff medico della nazionale francese, in accordo con l'Inter e il giocatore, ha deciso di farlo rientrare a Milano dove sarà sottoposto a ulteriori esami. L'Inter attende di capire l'entità dell'infortunio soprattutto dopo aver perso per 3-4 settimane Bonny a causa di un risentimento muscolare e in attesa di riavere a disposizione Lautaro Martinez da dopo la sosta. Al suo posto Zidane ha convocato Éli Junior Kroupi , attaccante classe 2006 del Bournemouth, alla prima chiamata con la nazionale maggiore.

Il comunicato della Francia

Di seguito la nota integrale pubblicata dalla nazionale francese: "A causa di un infortunio all'ischio destro, l'attaccante dell'Inter è costretto a lasciare la nazionale francese, alla quale si aggiunge Eli Junior Kroupi, convocato dal commissario tecnico Zinedine Zidane. Domenica, durante la partita di campionato contro il Como, Marcus Thuram ha avvertito un fastidio all'ischio destro. Questo persistente malessere gli ha impedito di partecipare all'allenamento di lunedì con la nazionale francese, e pertanto è rimasto sotto cure mediche. Non essendoci stati miglioramenti nella mattinata di martedì, e a seguito degli esami, d'accordo con l'Inter e il giocatore, lo staff medico della nazionale francese ha deciso di rimandarlo al suo club. Lascerà la squadra nel pomeriggio. Eli Junior Kroupi è stato convocato dal commissario tecnico Zinedine Zidane per sostituirlo. Il giocatore del Bournemouth dovrebbe unirsi alla squadra martedì sera".