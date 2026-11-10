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Elezioni, la Figc ha deciso di costituirsi in giudizio contro il ricorso di Galliani

elezioni figc
IPA/Fotogramma

Nella giornata di lunedì Adriano Galliani ha presentato ricorso d’urgenza contro la commissione voluta dal Commissario Figc Giovanni Malagò incaricata di verificare la validità o meno delle candidature. Oggi la Federcalcio ha deciso di costituirsi in giudizio presso il Tribunale Federale a seguito di questo ricorso. La decisione potrebbe allungare i tempi delle elezioni previste inizialmente per il 14 dicembre

Prima il ricorso d'urgenza di Adriano Galliani, presentato nella giornata di lunedì, con il quale chiedeva a un giudice monocratico di stabilire la legittimità della commissione istituita il 2 novembre scorso da Giovanni Malagò per decidere la validità o meno delle candidature alle prossime elezioni federali. Poi, nelle ultime ore, la decisione della Figc di costituirsi presso il Tribunale Federale proprio a seguito del ricorso presentato da Galliani. Ora, con ogni probabilità, sarà fissata un’udienza presso il Tribunale Federale che ascolterà entrambe le parti prima di arrivare a una decisione collegiale. Da considerare che per Galliani, la verifica delle candidature spetterebbe da Statuto al Segretario Generale e non a una commissione creata da un commissario federale che è anche candidato alla presidenza. Da fonti federali d'altro canto, si apprende che la commissione era stata istituita non per sostituire, bensì per supportare la decisione del Segretario. Ora l'iter avviato potrebbe comportare un allungamento dei tempi e quindi lo slittamento delle elezioni previste il 14 dicembre. Dopo la decisione del Tribunale Federale, infatti, potrebbero arrivare ricorsi verso la Corte d’Appello Federale e il Collegio di Garanzia del Coni. Solo dopo che si chiuderà il capitolo relativo alla commissione, si aprirà quello che riguarda la validità delle candidature. Da considerare, che per le elezioni non si potrà andare oltre il 31 gennaio 2027. Nel VIDEO in alto la nostra Silvia Vallini ci spiega tutti gli scenari e cosa può accadere ora.

Vedi anche

Figc, Galliani fa ricorso al Tribunale Federale

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