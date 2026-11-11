Buone notizie per Gasperini in vista dei prossimi impegni. Dybala e Mancini stanno compiendo progressi nel percorso di recupero dagli infortuni. Situazione da seguire per il reparto dei portieri, con Svilar che mostra segnali di miglioramento

Arrivano segnali positivi da Trigoria sul fronte recuperi. Gianluca Mancini e Paulo Dybala hanno svolto una parte dell’allenamento in gruppo. Un’ indicazione incoraggiante per la Roma, che conta di avere entrambi dopo la sosta per le nazionali. Restano a parte Mile Svilar e Pierluigi Gollini. In particolare Svilar è tornato sul campo d’allenamento e ha indossato gli scarpini. Un passo importante nel percorso verso il ritorno in campo. La situazione verrà monitorata nei prossimi giorni.