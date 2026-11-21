Parma-Roma, il risultato in diretta LIVE
Recuperi importanti per Gasperini, che ritrova Svilar in porta e Dybala schierato accanto a Malen. Il trequartista è Mora, preferito dall'inizio a Soulé. Si rivede anche Mancini in difesa con Hermoso e Balerdi. Privo di Romero, Gilardino punta su Elphege (e non Lontani) con Touré e sostituisce lo squalificato Ndiaye con Carboni. In panchina riecco Bernabé. Diretta sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
2' - Troilo! Si sgancia il difensore argentino che calcia in area sul primo palo: Svilar non si fa sorprendere!
1' - Subito la fisicità di Touré ed Elphege a costringere Hermoso ad allontanare
Il saluto tra i capitani Delprato e Cristante: tutto è pronto!
Ingresso in campo delle squadre insieme all'arbitro del match, Simone Sozza
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D'Amico: "Mercato? L'obiettivo è migliorare la squadra"
Così il direttore sportivo della Roma a Dazn: "Dopo le pause c'è sempre un'incognita, ma i ragazzi si sono allenati bene e il mister ha scelto giocatori che sono rimasti qui. Crediamo di fare una buona partita. Mercato? Fare nomi oggi è prematuro perché ci sono tante variabili verso gennaio. Il nostro obiettivo è cercare di migliorare la squadra. Cedere Koné, come ipotizzate, non significa rinforzare la squadra. E quindi non partirà. Ci confrontiamo col mister tutti i giorni riguardo alle caratteristiche di chi potrebbe fare al caso nostro. Gennaio è un mercato di occasioni, non è semplice. Svilar e Dybala? Quando sono mancati hanno dato opportunità ad altri ragazzi in rosa. Lo dice anche il mister: bisogna dare opportunità a chi lo merita, anche perché c'è bisogno di tutti quando c'è una difficoltà numerica"
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Cherubini: "Daffara e Troilo? I giovani sono parte del progetto"
L'amministratore delegato del Parma ha parlato a Dazn nel pre-partita: "Dopo le difficoltà iniziali la squadra è stata viva, vedo un percorso di crescita. Oggi sarà importante: ci aspettiamo di dare continuità. Il report di sostenibilità? I risultati determinano il giudizio, ma questo documento è importante ed è la testimonianza che Parma va oltre il calcio. Siamo orgogliosi di aver fatto il primo report su base volontaria. Daffara e Troilo nuovi talenti lanciati? Peccato aver tante assenze in difesa come Drobnic, ma sicuramente i giovani fanno parte del nostro progetto. Risultati e giovani, insieme, si può fare"
Calafiori: "Tornare alla Roma? Mi piacerebbe"
Romano ed ex giallorosso, il difensore dell'Arsenal è stato premiato dal sindaco Gualtieri e ha commentato anche la squadra di Gasperini. LE PAROLE
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Formazioni ufficiali
- PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Touré, Elphege. All. Gilardino
- ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Molina; Mora; Dybala, Malen. All. Gasperini
Le scelte di Gilardino
Emiliani senza l'infortunato Romero e lo squalificato Ndiaye. In attacco gioca Touré insieme a Elphege (preferito a Lontani), chi completa la difesa è invece Carboni con Troilo e Delprato (Drobnic è indisponibile e Diego Carlos non al meglio). Britschgi vince il ballottaggio sulla fascia con Cremaschi, Bernabé torna a disposizione ma parte dalla panchina
Le scelte di Gasperini
La sosta per le Nazionali restituisce alcuni titolarissimi ai giallorossi. Riecco Svilar in porta come Mancini, schierato in difesa con Balerdi (e non Ndicka) ed Hermoso. C'è anche il ritorno dall'inizio di Dybala, partner in attacco di Malen con Mora trequartista titolare (Soulé riposa dopo gli impegni con l'Argentina). In mezzo gioca la coppia Cristante-Koné, sulle fasce Lulli e Molina (preferito a Wesley). Ancora out Rensch e Pellegrini
È già ripartita la Serie A dopo la sosta per le Nazionali, pausa conclusa anche per la Roma di Gasperini. Giallorossi ancora imbattuti in campionato e in scia delle primissime della classe prima della trasferta al Tardini, dove il Parma quartultimo cerca punti pesanti
Parma, come funziona la nuova barriera mobile
Gli emiliani sono l'unica squadra in Italia ad averla: si tratta di uno strumento programmabile che si controlla tramite un tablet e che permette di alzare e abbassare gli omini (in grado anche di saltare) per simulare l'altezza dei giocatori avversari
Gasperini: "Svilar, Mancini e Dybala ci saranno"
Lo ha annunciato l'allenatore della Roma alla vigilia del match. LA CONFERENZA
La Roma è la squadra che ha vinto più sfide contro il Parma in Serie A: 37 su 58 (almeno sette più di qualsiasi altra formazione), completano 11 successi emiliani e 10 pareggi. In più, i giallorossi hanno segnato 105 reti contro il Parma nel massimo campionato e nessun club ha realizzato più gol contro i gialloblù nel torneo (al pari della Juventus)
La Roma ha vinto tutte le ultime quattro sfide contro il Parma in campionato e solo una volta ha ottenuto più successi consecutivi contro gli emiliani in Serie A: otto tra il 2005 e il 2010
Nelle ultime 20 sfide al Tardini tra Parma e Roma in Serie A c'è stato un solo pareggio: lo 0-0 del 24 ottobre 2010. Nel periodo ci sono state 13 vittorie dei giallorossi e sei successi degli emiliani
Dopo la sconfitta per 1-2 contro il Bologna nell'ultimo match casalingo, il Parma potrebbe perdere due gare al Tardini di fila in Serie A per la prima volta nel 2026; l'ultima volta risale infatti al periodo tra novembre e dicembre 2025 (contro Udinese e Lazio)
Gian Piero Gasperini è rimasto imbattuto nelle ultime 18 partite in Serie A: record in carriera di match di fila senza sconfitte da allenatore nel massimo campionato (14 vittorie, 4 pareggi) - superato il suo precedente record di 17 gare consecutive senza perdere alla guida dell'Atalanta, tra gennaio e luglio 2020 (13 vittorie, 4 pareggi)
La Roma (31 reti nel 2026/27) è solo la quarta squadra negli ultimi 65 anni a segnare più di 30 gol dopo 11 gare stagionali di Serie A, dopo la Juventus (33), il Napoli (32) e Lazio (31), tutte e tre in precedenza nel 2017/18. Più nel dettaglio, i giallorossi hanno realizzato almeno due reti in 15 delle ultime 16 partite di campionato (44 gol - 2.8 di media), non riuscendoci nel periodo solo contro il Como lo scorso 11 ottobre (0-0)
La Roma ha segnato ben otto reti con i propri difensori in questa stagione di Serie A: solo il Paris Saint-Germain (nove) ha realizzato più gol con il reparto difensivo nei maggiori cinque campionati europei 2026/27
Simone Lontani (tre gol fin qui - 18 anni e 307 giorni al momento del match) potrebbe diventare il primo giocatore nella storia del Parma a segnare più di tre reti con un'età inferiore ai 19 anni in Serie A; al momento è al pari di Daniele Dessena (tre reti con al massimo 18 anni tra il 2005 e il 2006). GUARDA LE STATISTICHE DI LONTANI
Rodrigo Mora ha segnato per tre presenze di fila per la prima volta in campionato tra Porto e Roma. Il classe 2007 (19 anni e 200 giorni il giorno di questo match) potrebbe diventare solo il terzo giocatore a trovare la rete in quattro presenze di fila con meno di 20 anni in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Alexandre Pato (19 anni e 137 giorni il 17 gennaio 2009) e Moise Kean (19 anni e 44 giorni il 13 aprile 2019). GUARDA LE STATISTICHE DI MORA
Tra gol e assist Donyell Malen ha preso parte ad un gol in ciascuna delle sue ultime quattro partite di Serie A (2 gol+2 assist); l'attaccante olandese solo due volte è stato coinvolto in una rete in cinque presenze di fila in carriera in campionato: tra marzo e aprile 2023 con il Borussia Dortmund e tra settembre e ottobre 2019 con il PSV. GUARDA LE STATISTICHE DI MALEN