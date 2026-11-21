Così il direttore sportivo della Roma a Dazn: "Dopo le pause c'è sempre un'incognita, ma i ragazzi si sono allenati bene e il mister ha scelto giocatori che sono rimasti qui. Crediamo di fare una buona partita. Mercato? Fare nomi oggi è prematuro perché ci sono tante variabili verso gennaio. Il nostro obiettivo è cercare di migliorare la squadra. Cedere Koné, come ipotizzate, non significa rinforzare la squadra. E quindi non partirà. Ci confrontiamo col mister tutti i giorni riguardo alle caratteristiche di chi potrebbe fare al caso nostro. Gennaio è un mercato di occasioni, non è semplice. Svilar e Dybala? Quando sono mancati hanno dato opportunità ad altri ragazzi in rosa. Lo dice anche il mister: bisogna dare opportunità a chi lo merita, anche perché c'è bisogno di tutti quando c'è una difficoltà numerica"