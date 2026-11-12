Carlos Augusto, sempre più vicino il rinnovo

Difensore o esterno, sempre a sinistra: Carlos Augusto sta disputando uno dei suoi migliori inizi di stagione confermando la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli. Già due gol e 3 assist in campionato e due reti in Champions, prestazioni sempre al di sopra della sufficienza, e soprattutto una grande affidabilità che consente a Chivu di avere un vero e proprio jolly sulla fascia, capace di affrontare diversi ruoli e situazioni. Il suo contratto scade nel 2028 ma club e giocatore sono sempre più vicini al rinnovo. La trattativa per il prolungamento è infatti alle battute finali e mancano solo i dettagli per la firma, che sarà fino al 2031. Una conferma della stima e dell'importanza del giocatore per il gruppo nerazzurro. Una crescita che lo ha portato anche ad avere le attenzioni di Ancelotti che lo ha convocato nella nazionale verdeoro.