Carlos Augusto, sempre più vicino il rinnovo

Inter-Carlos Augusto, rinnovo più vicino: trattativa alle battute finali. Le newsinter
La trattativa tra il club nerazzurro e il brasiliano è alle battute finali: si sta lavorando sui dettagli ma c'è fiducia da entrambe le parti per una chiusura a breve. Carlos Augusto dovrebbe firmare un rinnovo con l'Inter fino al 2031
Difensore o esterno, sempre a sinistra: Carlos Augusto sta disputando uno dei suoi migliori inizi di stagione confermando la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli. Già due gol e 3 assist in campionato e due reti in Champions, prestazioni sempre al di sopra della sufficienza, e soprattutto una grande affidabilità che consente a Chivu di avere un vero e proprio jolly sulla fascia, capace di affrontare diversi ruoli e situazioni. Il suo contratto scade nel 2028 ma club e giocatore sono sempre più vicini al rinnovo. La trattativa per il prolungamento è infatti alle battute finali e mancano solo i dettagli per la firma, che sarà fino al 2031. Una conferma della stima e dell'importanza del giocatore per il gruppo nerazzurro. Una crescita che lo ha portato anche ad avere le attenzioni di Ancelotti che lo ha convocato nella nazionale verdeoro.
Ora toccherà a Calhanoglu?
La firma di Carlos Augusto sempre più vicina, mentre per Dimarco il club ha attivato la clausola automatica di prolungamento fino al 2028 con una futura trattativa vera e propria per prolungare il contratto fino al 2029 o al 2030. In casa nerazzurra l'altro grande tema rinnovo riguarda Calhanoglu. Con il centrocampista turco che anche recentemente ha ribadito di stare bene all'Inter e a Milano. Il contratto di Calhanoglu scade a giugno 2027, nelle prossime settimane si attendono sviluppi su un suo possibile prolungamento di contratto con i nerazzurri.