In corso la sessione estiva del calciomercato, ma si guarda anche al futuro e ai campioni in scadenza di contratto tra meno di un anno. Qualcuno potrebbe rinnovare, altri potrebbero infiammare questo mercato o quello di gennaio, oppure decidere di svincolarsi a parametro zero nel 2027. Da fuoriclasse come Vinicius, Foden, Kane e Rodri ad alcuni big della Serie A (Dimarco, Pulisic e Solet), ecco l'elenco dei nomi più importanti (dati Transfermarkt)
- Valore di mercato: 140 milioni di euro
- Squadra: Real Madrid
- Valore di mercato: 70 milioni di euro
- Squadra: Manchester City
- Valore di mercato: 60 milioni di euro
- Squadra: Bayern Monaco
- Valore di mercato: 50 milioni di euro
- Squadra: Inter
- Valore di mercato: 50 milioni di euro
- Squadra: Manchester City
- Valore di mercato: 50 milioni di euro
- Squadra: Barcellona
- Valore di mercato: 45 milioni di euro
- Squadra: Arsenal
- Valore di mercato: 40 milioni di euro
- Squadra: Milan
- Valore di mercato: 40 milioni di euro
- Squadra: Manchester United
- Valore di mercato: 40 milioni di euro
- Squadra: Borussia Dortmund
- Valore di mercato: 40 milioni di euro
- Squadra: Psg
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Manchester United
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Real Madrid
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Liverpool
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Brighton
- Valore di mercato: 32 milioni di euro
- Squadra: Bayern Monaco
- Valore di mercato: 30 milioni di euro
- Squadra: Psg
- Valore di mercato: 30 milioni di euro
- Squadra: Crystal Palace
- Valore di mercato: 28 milioni di euro
- Squadra: Fulham
- Valore di mercato: 28 milioni di euro
- Squadra: Al-Nassr
- Valore di mercato: 25 milioni di euro
- Squadra: Tottenham
- Valore di mercato: 25 milioni di euro
- Squadra: Friburgo
- Valore di mercato: 25 milioni di euro
- Squadra: Benfica
- Valore di mercato: 23 milioni di euro
- Squadra: Udinese
- Valore di mercato: 22 milioni di euro
- Squadra: Bologna
- Valore di mercato: 22 milioni di euro
- Squadra: Brighton
- Valore di mercato: 20 milioni di euro
- Squadra: Manchester City
- Valore di mercato: 20 milioni di euro
- Squadra: Atletico Madrid
- Valore di mercato: 20 milioni di euro
- Squadra: Liverpool
- Valore di mercato: 18 milioni di euro
- Squadra: Al-Hilal
- Valore di mercato: 18 milioni di euro
- Squadra: Al-Ahli
- Valore di mercato: 18 milioni di euro
- Squadra: Everton
- Valore di mercato: 17 milioni di euro
- Squadra: Milan
- Valore di mercato: 17 milioni di euro
- Squadra: Arsenal
- Valore di mercato: 16 milioni di euro
- Squadra: Inter
- Valore di mercato: 16 milioni di euro
- Squadra: Aston Villa
- Valore di mercato: 16 milioni di euro
- Squadra: Fiorentina
- Valore di mercato: 15 milioni di euro
- Squadra: Los Angeles FC
- Valore di mercato: 15 milioni di euro
- Squadra: Liverpool
- Valore di mercato: 15 milioni di euro
- Squadra: Real Madrid
- Valore di mercato: 15 milioni di euro
- Squadra: Liverpool
- Valore di mercato: 15 milioni di euro
- Squadra: Sassuolo
- Valore di mercato: 15 milioni di euro
- Squadra: Napoli
- Valore di mercato: 15 milioni di euro
- Squadra: Bologna
- Valore di mercato: 15 milioni di euro
- Squadra: Atletico Madrid
- Valore di mercato: 15 milioni di euro
- Squadra: Parma
- Valore di mercato: 15 milioni di euro
- Squadra: Lecce
- Valore di mercato: 12 milioni di euro
- Squadra: Sassuolo
- Valore di mercato: 10 milioni di euro
- Squadra: Al-Nassr
- Valore di mercato: 10 milioni di euro
- Squadra: Manchester City
- STANISLAV LOBOTKA (Napoli): 10 mln
- AMIR RRAHMANI (Napoli): 10 mln
- NIKOLA VLASIC (Torino): 10 mln
- NICCOLÒ FORTINI (Fiorentina): 10 mln
- RUBEN LOFTUS-CHEEK (Milan): 8,5 mln
- ISMAEL BENNACER (Milan): 8 mln
- KEVIN DE BRUYNE (Milan): 8 mln
- ALEX MERET (Napoli): 8 mln
- MARIO HERMOSO (Roma). 7 mln
- MATTEO CANCELLIERI (Lazio): 7 mln
- IVAN ILIC (Torino): 7 mln
- NIKOLA MORO (Bologna): 7 mln
- ROMELU LUKAKU (Napoli): 6 mln
- PAULO DYBALA (Roma): 5 mln