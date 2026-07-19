In corso la sessione estiva del calciomercato, ma si guarda anche al futuro e ai campioni in scadenza di contratto tra meno di un anno. Qualcuno potrebbe rinnovare, altri potrebbero infiammare questo mercato o quello di gennaio, oppure decidere di svincolarsi a parametro zero nel 2027. Da fuoriclasse come Vinicius, Foden, Kane e Rodri ad alcuni big della Serie A (Dimarco, Pulisic e Solet), ecco l'elenco dei nomi più importanti (dati Transfermarkt)

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