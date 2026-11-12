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Sassuolo, D'Aversa: "La squadra ha qualità ma servono voglia e intensità". VIDEO

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Nel VIDEO le prime parole del nuovo allenatore del Sassuolo, che debutterà domenica 22 in casa col Genoa: "Dopo una sconfitta e un cambio d’allenatore è normale che non ci sia entusiasmo in uno spogliatoio -ha detto Roberto D’Aversa- ha pagato Aquilani ma i ragazzi devono sentirsi responsabili di quel che è successo. Non può bastare solo il cambio d’allenatore. La squadra ha qualità ma non basta, serve intensità e voglia di non prendere gol”

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