Nel VIDEO le prime parole del nuovo allenatore del Sassuolo, che debutterà domenica 22 in casa col Genoa: "Dopo una sconfitta e un cambio d’allenatore è normale che non ci sia entusiasmo in uno spogliatoio -ha detto Roberto D’Aversa- ha pagato Aquilani ma i ragazzi devono sentirsi responsabili di quel che è successo. Non può bastare solo il cambio d’allenatore. La squadra ha qualità ma non basta, serve intensità e voglia di non prendere gol”

SERIE A, TUTTI I CAMBI IN PANCHINA