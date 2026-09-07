Fabio Grosso non è più l'allenatore della Fiorentina. Arrivato in estate, il classe 1977 diventa il primo esonerato per la stagione 2026/27
- Esonerato ufficialmente il 6 settembre 2026 (dopo la 3^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 20°
- Punti in classifica: 0
- Al suo posto: Paolo Vanoli*
- Si attende l'annuncio, ma è fatta per l'arrivo del classe 1972. Si tratta di un ritorno per Vanoli sulla panchina viola, dopo che era subentrato a Stefano Pioli nella scorsa stagione, riuscendo a centrare la salvezza in seguito a una prima parte di campionato disastrosa. In Europa, invece, il cammino in Conference League si era chiuso ai quarti di finale.
- L'esonero di Grosso arriva con ampio anticipo rispetto a quanto era accaduto nella Serie A 2025/26, quando il primo allenatore a essere sostituito fu Igor Tudor: la Juventus decise di esonerarlo il 27 ottobre, dopo la sconfitta contro la Lazio nell'8^ giornata. A prendere il suo posto in panchina Luciano Spalletti, il primo di otto subentri in totale nello scorso campionato
- 2025/26: 8
- 2024/25: 9 (2 volte la stessa squadra, la Roma e il Monza)
- 2023/24: 14 (3 volte la Salernitana e 2 volte l'Empoli, il Napoli e l'Udinese)
- 2022/23: 8 (2 volte il Verona)
- 2021/22: 10 (2 volte il Cagliari, il Genoa e la Salernitana)
- 2020/21: 7 (2 volte la Fiorentina)
- 2019/20: 13 (3 volte il Brescia e 2 volte il Genoa)
- 2018/19: 12 (2 volte il Chievo, il Genoa, l'Empoli e l'Udinese)
- 2017/18: 10 (2 volte l'Udinese)
- 2016/17: 10 (4 volte il Palermo e 2 volte il Genoa e l'Inter)