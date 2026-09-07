 Serie A 2026 2027, gli allenatori esonerati e i cambi di panchina | Sky Sport
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Serie A 2026-2027, gli allenatori esonerati e i cambi di panchina

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Fabio Grosso non è più l'allenatore della Fiorentina. Arrivato in estate, il classe 1977 diventa il primo esonerato per la stagione 2026/27

GROSSO ESONERATO, AL SUO POSTO VANOLI: LE NEWS

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