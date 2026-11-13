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Inter, Lautaro e l'infortunio: "Sto recuperando, spero di tornare presto"

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Lautaro, ai box da Inter-Bruges dello scorso 13 novembre a causa di un infortunio muscolare ai flessori della coscia sinistra, è atteso al rientro dopo la sosta. Non è ancora certo se sarà già a disposizione per l'Atalanta domenica 22, intanto ha parlato così a Sky Sport da San Siro, dove ha visto da vicino la doppietta del compagno di squadra Pio Esposito nella vittoria dell'Italia sulla Francia: "Sto bene, sto recuperando. Spero di tornare presto". Nel VIDEO l'intervista

BIG ATTESI AL RIENTRO DOPO LA SOSTA

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