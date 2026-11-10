Altro grande ritorno atteso dall'allenatore e dai tifosi giallorossi è quello del portiere belga, infortunatosi riportando una micro-frattura al quinto dito del piede. Un guaio fisico che lo ha tenuto fuori dalla scorsa sosta e fatto saltare sei giornate di campionato più tre di Champions, ma sembra arrivato il momento di rientrare. Al suo posto finora ha giocato Pierluigi Gollini, anche lui però frenato da un problema alla schiena nelle ultime due e sostituito dal 'reintegrato' in lista Vasquez (nel ko a Manchester e contro il Sassuolo). L'italiano ha totalizzato 3 clean sheet su 7 partite, erano stati 3 su 6 con il belga tra i pali. A Parma, inoltre, potrebbe far rientro anche Rensch dopo aver subito una lesione di primo grado all'adduttore destro.

Calcio - Italia Serie A - Roma vs Inter