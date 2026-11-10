Introduzione
Sono stati assenti causa infortunio nell'ultimo mese di campionato circa (e chi per ancora più tempo), ma il loro rientro è atteso a breve: da Lautaro a Svilar per finire ai tanti casi di Napoli e Atalanta, ecco i big attesi dalla squadre di Serie A dopo la sosta per le Nazionali
Quello che devi sapere
Mattia Zaccagni (Lazio)
Lo stop per la capolista è arrivato poco prima della sosta, quando Zaccagni è stato costretto a saltare la gara di Napoli per una lesione al quadricipite della coscia sinistra. Nuovi esami diranno se sarà indisponibile per varie settimane o se sarà già arruolabile subito dopo la sosta. Il capitano biancoceleste aveva cominciato da titolare tutte le 10 partite precedenti, mettendo a referto 2 gol e 5 assist. Nella prossima giornata contro il Lecce rientrerà di sicuro Albert Gudmundsson: l'islandese ritroverà minutaggio in amichevole dopo che si era fatto male alla spalla proprio nella scorsa sosta per le nazionali. Da valutare Tavares, rimasto a Formello per curarsi, ci vorrà un po' di più invece per Sutalo.
Lautaro Martinez (Inter)
I nerazzurri ritroveranno il loro capitano dopo la sosta. È fermo per infortunio dallo scorso 15 ottobre, quando accusò un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra: nel mentre ha saltato cinque giornate di campionato in cui l'Inter ha ottenuto 4 vittorie e la sconfitta nel derby. Nelle cinque partite con lui in campo, invece, erano arrivati 4 successi e un pareggio (oltre al 5-3 con l'Udinese con l'argentino rimasto in panchina). Chivu punta anche al recupero di Luis Henrique, occorre più tempo invece per il problema accusato da Bonny e che gli fa saltare la chiamata della Costa d'Avorio. Da valutare anche Thuram.
Paulo Dybala (Roma)
La Roma aspetta la sua Joya e la tabella di marcia dovrebbe prevedere il rientro per la trasferta di Parma del 21 novembre. L'attaccante argentino ha saltato le ultime sette tra campionato e Champions per una lesione al gemello del polpaccio, dopo che aveva contribuito - pur senza trovare la via del gol - all'ottimo inizio di stagione dei giallorossi. Gasperini, nel frattempo, ha già recuperato a centrocampo Koné prima della sosta e lo ha schierato dal primo minuto nella vittoria per 3-0 contro il Sassuolo dell'ultimo weekend.
Mile Svilar (Roma)
Altro grande ritorno atteso dall'allenatore e dai tifosi giallorossi è quello del portiere belga, infortunatosi riportando una micro-frattura al quinto dito del piede. Un guaio fisico che lo ha tenuto fuori dalla scorsa sosta e fatto saltare sei giornate di campionato più tre di Champions, ma sembra arrivato il momento di rientrare. Al suo posto finora ha giocato Pierluigi Gollini, anche lui però frenato da un problema alla schiena nelle ultime due e sostituito dal 'reintegrato' in lista Vasquez (nel ko a Manchester e contro il Sassuolo). L'italiano ha totalizzato 3 clean sheet su 7 partite, erano stati 3 su 6 con il belga tra i pali. A Parma, inoltre, potrebbe far rientro anche Rensch dopo aver subito una lesione di primo grado all'adduttore destro.
Assane Diao (Como)
Dopo la sosta si aspetta il ritorno di Assane Diao dopo la lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra. Il senegalese è assente dall'ultima presenza contro la Roma, lui che era stato un punto di riferimento per Fabregas, sempre titolare dopo essere entrato a gara in corso nella giornata inaugurale a Udine. Nello stesso reparto l'allenatore spagnolo spera anche di riavere a disposizione Jayden Addai, mentre appare scontato il recupero in difesa di Trevoh Chalobah.
Moise Kean (Como)
Ci vorrà qualche giorno in più rispetto alla sosta per gustarsi il ritorno di Moise Kean, out da fine settembre a causa di un fastidio alla tibia che ne ha pregiudicato anche la convocazione in Nazionale. Ancora a secco di gol con la maglia del Como, ha giocato 158 minuti complessivi finora con la maglia del club comasco. "Speriamo di riaverlo per fine novembre" ha detto di lui il Ds del Como, Ludi, e sarà un periodo importantissimo anche in Europa per la squadra di Fabregas.
Francisco Conceiçao e Nico Gonzalez (Juventus)
Una lussazione gleno-omerale e una lesione al soleo destro. Sono questi gli infortuni che hanno impedito nelle ultime settimane ai bianconeri di poter contare rispettivamente su Conceiçao e Gonzalez, privando così la squadra di due ali importanti oltre al già indisponibile Yildiz (il turco ne avrà fino a dicembre per via dell'operazione al piede). Per entrambi si profila un ritorno nella prossima giornata contro il Venezia, mentre è da valutare l'affaticamento muscolare accusato da Cambiaso e che lo ha costretto a perdersi la trasferta sul campo della Fiorentina, partita in cui l'allenatore Spalletti ha ritrovato comunque Celik.
David Neres (Napoli)
Infermeria piena che spera di svuotare al più presto Massimiliano Allegri con l'occasione della sosta. A partire dal rientro di David Neres, dopo la lesione di basso grado alla coscia destra accusata lo scorso 15 ottobre, mentre bisognerà aspettare dicembre per Alisson Santos. L'ex Benfica deve ritrovare un po' di continuità dopo le sei partite collezionate fin qui in stagione, solo una di queste tuttavia (l'ultima prima dell'infortunio) cominciate dal primo minuto e con un bilancio a secco per ciò che riguarda i gol e gli assist.
Benoit Badiashile e Leonardo Spinazzola (Napoli)
La prossima giornata al rientro dalla sosta, in programma contro il Torino il 21 novembre, vedrà anche il ritorno di altri elementi importanti per gli azzurri: sono destinati al recupero Benoit Badiashile e Leonardo Spinazzola, out nelle ultime tre di Serie A rispettivamente per una lesione di medio grado del retto femorale destro e una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Ancora qualche settimana da attendere, invece, per il capitano Di Lorenzo, fermato da una lesione distrattiva all'adduttore sinistro.
Giacomo Raspadori (Atalanta)
Nelle ultime settimane la Dea si è aggrappata troppo spesso ai soli gol di Krstovic. Sono mancati i numeri degli altri attaccanti e in alcuni casi le stesse presenze, a causa dei vari infortuni. Da dopo la scorsa sosta, ad esempio, Sarri non ha più potuto contare su Raspadori per via di una distrazione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, ma dovrebbe poter contare su di lui dalla prossima giornata. Dopo la pausa nazionali si ipotizza anche il rientro di Bellanova (out per una distrazione di basso grado dell’adduttore), Kossounou (lesione di medio-alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra) e Hien (lesione muscolare), mentre dovrebbe volerci qualche giorno in più per il pieno recupero di un altro difensore, Kristensen.
Il resto della A
Assente nella trasferta di Marassi col Genoa, il Milan ritroverà dopo la sosta Pavlovic, mentre non è ancora detto se Amorim già nella prossima giornata col Frosinone riuscirà riavere a disposizione Tomori e Loftus-Cheek, frenati da una doppia lesione al flessore mediale della coscia. La Fiorentina di Vanoli aspetta il ritorno di Atta (dopo la sosta) e Pongracic (fine novembre), la nuova Udinese di Zanetti necessità dell'esperienza di Alaba, out per un risentimento al polpaccio destro. Una volta che sarà archiviata la pausa per le nazionali, è previsto anche il recupero di Grillitsch per il Frosinone e di Mandragora per il Torino.