RedBird lancia Milan Sports & Entertainment

RedBird ha lanciato oggi Milan Sports & Entertainment (“MSE”), holding che riunirà gli investimenti di RedBird a Milano nei settori dello sport, delle infrastrutture e dell'intrattenimento. La nuova società organizzerà singoli asset in un'unica piattaforma multisport integrata, con una gestione centralizzata, competenze condivise e partnership coordinate tra le diverse attività IL PROGETTO DEL NUOVO STADIO A SAN SIRO

Novità importanti quelle che riguardano la galassia del Milan. RedBird Capital Partners ha lanciato infatti oggi Milan Sports & Entertainment (“MSE”), holding che riunirà gli investimenti di RedBird a Milano nei settori dello sport, delle infrastrutture e dell'intrattenimento. La nuova società organizzerà singoli asset in un'unica piattaforma multisport integrata, con una gestione centralizzata, competenze condivise e partnership coordinate tra le diverse attività. Come si legge nel comunicato della società: "MSE rappresenta l'investimento e l’impegno di lungo periodo di RedBird a Milano e il suo impegno per il futuro della città. Al centro di MSE c'è AC Milan, il secondo club più titolato nella storia della Champions League, con sette titoli europei, 19 scudetti e una comunità globale di oltre 650 milioni di tifosi rossoneri. AC Milan è alla base delle ambizioni di MSE: un'istituzione sportiva iconica, con un brand di grande forza internazionale e un legame profondo con la città di cui porta il nome". Centrale nella nuova società il futuro nuovo stadio a San Siro: "Un elemento chiave di questa visione è il Generali Stadium, la futura casa di AC Milan, annunciato di recente: un nuovo stadio da 71.500 posti, progettato da Foster + Partners e MANICA. Lo storico accordo di naming rights con Generali, il più grande nella storia dello sport, unisce due dei marchi più iconici d'Italia – AC Milan e Generali – in una partnership che coniuga la loro ricca eredità italiana e l'impegno condiviso per il futuro di Milano. Più di uno stadio di calcio, il Generali Stadium sarà un polo all'avanguardia, attivo tutto l'anno, dedicato allo sport, ai concerti, all'intrattenimento dal vivo, all'hospitality e al retail". Ma non solo Milan: "Oltre al progetto del nuovo stadio, MSE intende sviluppare un più ampio ecosistema di attività sportive e d'intrattenimento a Milano. I piani comprendono la costituzione di un business nella gestione di stadi e arene per occuparsi dei servizi di ristorazione e vendita, del merchandising e delle suite premium; la valutazione dell'opportunità di detenere una franchigia con sede a Milano nell'ambito del progetto di una lega NBA Europe; lo sviluppo di una nuova destinazione per lo sport e l'intrattenimento dal vivo a San Donato; e la ricerca di opportunità per rafforzare il ruolo di Milano nel tennis internazionale".

Cardinale: "Un progetto legato a tutta la città di Milano" Gerry Cardinale, Founder e Managing Partner di RedBird Capital, ha dichiarato: “Negli ultimi 25 anni abbiamo lavorato al fianco dei rights holder nei settori dello sport e dei media per creare imprese innovative che hanno trasformato i rispettivi settori. Questa evoluzione si fonda su un profondo rispetto per il patrimonio di proprietà intellettuale alla base di queste realtà, su una partnership di lungo periodo con i titolari dei diritti e sull'ambizione di valorizzare appieno il potenziale di queste squadre e leghe, dentro e fuori dal campo. Milan Sports & Entertainment rappresenta il risultato di questo percorso e del lavoro portato avanti da quando, quattro anni fa, abbiamo investito per la prima volta in AC Milan. Diventare proprietari di un club ci ha fatto comprendere ancora più a fondo ciò che crea valore nel lungo periodo: vincere, essere al servizio dei tifosi e investire nelle comunità che danno significato a queste istituzioni. Oggi applichiamo questa esperienza su una scala diversa: non a un solo club, a un solo sport o a un solo impianto, ma a un'intera città e a un portfolio che comprende sport, lifestyle e intrattenimento. Conosco Brett Yormark e lavoro con lui da 25 anni, e non riesco a immaginare un dirigente migliore nel settore dello sport internazionale per contribuire a realizzare questa strategia. Grazie a Brett, possiamo portare a Milano il meglio dello sport e dell'intrattenimento dal vivo americani, contribuendo a scrivere un nuovo capitolo nel percorso di crescita e affermazione internazionale della città. Con il Milan come punto di riferimento, che sarà sempre la forza trainante di tutte le nostre iniziative, intendiamo costruire una piattaforma dello sport e dell'intrattenimento di livello mondiale, capace di plasmare il futuro di Milano e dello sport europeo e di riportarlo ai vertici della scena globale”.