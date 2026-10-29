Inter e Milan hanno presentato ufficialmente il progetto del Generali Stadium, il nuovo San Siro. Un impianto da 71.500 posti con una struttura esterna a X che richiama l'architettura del Duomo di Milano, una copertura a doppia curvatura, la forma a "catino", due grandi curve inclinate fino a 37 gradi, gli ingressi a forma di diamante e l'obiettivo di giocare la prima partita nella stagione 2031/32: di seguito tutto quello che c’è da sapere sul nuovo stadio di Milano

VIDEO: IL NUOVO STADIO DI MILAN E INTER