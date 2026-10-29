Nuovo stadio Generali di Inter e Milan: presentazione e rendering del progetto. FOTO
Inter e Milan hanno presentato ufficialmente il progetto del Generali Stadium, il nuovo San Siro. Un impianto da 71.500 posti con una struttura esterna a X che richiama l'architettura del Duomo di Milano, una copertura a doppia curvatura, la forma a "catino", due grandi curve inclinate fino a 37 gradi, gli ingressi a forma di diamante e l'obiettivo di giocare la prima partita nella stagione 2031/32: di seguito tutto quello che c’è da sapere sul nuovo stadio di Milano
- Giovedì 29 ottobre inizia la storia del nuovo stadio di Inter e Milan. Partiamo dal nome: l'impianto si chiamerà Generali Stadium grazie all'accordo sui naming rights con la compagnia assicurativa italiana. Il progetto nasce dalla visione dei due club e delle rispettive proprietà, RedBird e Oaktree, con l'obiettivo di realizzare un impianto moderno ma senza perdere l'identità e l'atmosfera che hanno reso San Siro uno degli stadi più riconoscibili e importanti al mondo
- Partiamo da quella che sarà la capienza del nuovo Generali Stadium: 71.500 spettatori, distribuiti su due grandi anelli che circonderanno il campo a 360 gradi. L'obiettivo dei progettisti è quello di avvicinare il più possibile i tifosi al terreno di gioco, garantendo una visuale ottimale da ogni settore
- Soprattutto, dall'esterno il Generali Stadium avrà caratteristiche molto particolari. A renderlo riconoscibile sarà soprattutto una grande struttura a X in cemento, che partirà dai colonnati, attraverserà la facciata e arriverà fino alla copertura
- Un disegno che, secondo quanto spiegato nel progetto, rimanda all'ingegneristica italiana e in particolare all'architettura del Duomo di Milano
- Non sarà l'unico elemento su cui i tifosi rivolgeranno la propria attenzione: gli ingressi avranno infatti una forma a diamante e permetteranno ai tifosi di intravedere lo stadio prima di accedere ai percorsi panoramici, dai quali si potrà ammirare anche la città
- Una vista speciale sul campo ma non solo. I tifosi potranno anche avere una vista completa sulla città
- L'intero progetto interesserà un'area di 281.000 metri quadrati. Lo stadio avrà una superficie di 182.000 metri quadrati ai quali si aggiungeranno i 12.500 del podio sopraelevato
- L'impianto raggiungerà un'altezza di 70 metri dal livello del campo fino al tetto mentre la copertura misurerà 244 metri per 270. Considerando anche il podio, le dimensioni complessive arriveranno a 300 metri per 375
- I primi render in versione rossonera e...
- ...nerazzurra
- Siamo pronti per entrare all'interno di quello che sarà il Generali Stadium? Iniziamo dal tunnel "trasparente" che porta i calciatori in campo
- Come dicevamo, il nuovo Generali Stadium avrà una capienza di circa 71.500 spettatori e due grandi anelli che circondano il campo a 360 gradi
- Ma nel dettaglio, sono previsti 59.692 posti standard, 3.698 posti premium e 8.088 dedicati all'hospitality oltre a 394 postazioni per persone in sedia a rotelle
- Le due curve sono pensate proprio come vere e proprie pareti di tifosi: 11.700 posti ciascuna
- E proprio le curve sarano gli elementi centrali del progetto per mantenere quell'atmosfera speciale. Alle due estremità del campo, gli spalti si innalzeranno come due grandi pareti di tifosi con un'inclinazione che arriverà a 37 gradi. Una scelta pensata per avvicinare il pubblico al terreno di gioco e amplificare l'impatto visivo delle tribune
- Una delle caratteristiche più particolari del Generali Stadium sarà la copertura a doppia curvatura che è stata progettata per incorniciare le due grandi curve e rendere riconoscibile l'impianto anche dall'esterno (e dall'alto)
- Il tetto, che misurerà 244 metri per 270, coprirà tutti i posti a sedere e ospiterà ben 27.500 metri quadrati di pannelli fotovoltaici
- Attenzione,infatti, alla sostenibilità: lo stadio sarà completamente elettrico e prevederà sistemi di raccolta dell'acqua piovana, riciclo delle acque grigie e illuminazione led ad alta efficienza
- Il progetto, però, non riguarderà soltanto uno stadio. Attorno al Generali Stadium è previsto infatti un vero e proprio intervento di rigenerazione urbana con l'obiettivo di trasformare l'area circostante in uno spazio da vivere durante tutto l'anno
- Non soltanto nei giorni delle partite, quindi: il nuovo quartiere comprenderà aree verdi, spazi pubblici, luoghi dedicati allo shopping, al tempo libero e all'intrattenimento
- Non solo calcio: al Generali Stadium anche eventi speciali e...
- ...concerti
- Come riportato dal comunicato dei club, l'obiettivo è iniziare i lavori nel 2028 e disputare la prima partita nella stagione 2031/32. Le tempistiche sono state indicate durante la presentazione del progetto e restano, ovviamente, subordinate alle autorizzazioni necessari
- Il percorso proseguirà con le successive fasi progettuali dopo l'accordo raggiunto nel 2025 tra i due club e il Comune di Milano per la trasformazione dell'area di San Siro
- Curiosità: per la presentazione del nuovo stadio, i giocatori di Milan e Inter sono arrivati (insieme) all'evento a Castello Sforzesco. Una scena decisamente inusuale, soprattutto a pochi giorni da derby...