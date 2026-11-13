Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Roma, Svilar parzialmente in gruppo insieme a Mancini e Dybala: le ultime news

roma

Buone notizie in casa Roma: dopo i recuperi di Paulo Dybala e Gianluca Mancini, anche Mile Svilar è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo. Prosegue invece il lavoro differenziato per Pierluigi Gollini, alle prese col problema alla schiena accusato prima della sfida di Champions contro il Manchester United. I giallorossi torneranno in campo sabato 21 novembre alle 18 contro il Parma prima della trasferta di Champions contro il Psg in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Dopo Paulo Dybala e Gianluca Mancini anche Mile Svilar è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo con la Roma. Il portiere giallorosso è fermo da oltre un mese per una frattura da stress al quinto dito del piede, rimediata in allenamento a inizio ottobre. Da allora ha saltato nove partite tra Serie A e Champions League. Un segnale importante in vista della ripresa del campionato, con Svilar che punta al rientro nella trasferta contro il Parma, in programma sabato 21 novembre alle 18. Prosegue invece il lavoro differenziato per Pierluigi Gollini che è alle prese con il problema alla schiena accusato prima della sfida contro il Manchester United di Champions.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

RedBird lancia Milan Sports & Entertainment

milan

RedBird ha lanciato oggi Milan Sports & Entertainment (“MSE”), holding che riunirà gli...

Lautaro: "Sto recuperando, torno presto"

inter

Lautaro, ai box da Inter-Bruges dello scorso 13 ottobre a causa di un infortunio muscolare ai...

Fabregas guarda tre partite in contemporanea. FOTO

SUI SOCIAL

La Serie A è ferma per la sosta, ma i giocatori del Como continuano a essere impegnati con le...

Carlos Augusto, sempre più vicino il rinnovo

inter

La trattativa tra il club nerazzurro e il brasiliano è alle battute finali: si sta lavorando sui...

D’Aversa: "La squadra ha qualità ma serve voglia"

sassuolo

Nel VIDEO le prime parole del nuovo allenatore del Sassuolo, che debutterà domenica 22 in casa...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE