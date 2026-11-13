Buone notizie in casa Roma: dopo i recuperi di Paulo Dybala e Gianluca Mancini, anche Mile Svilar è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo. Prosegue invece il lavoro differenziato per Pierluigi Gollini, alle prese col problema alla schiena accusato prima della sfida di Champions contro il Manchester United. I giallorossi torneranno in campo sabato 21 novembre alle 18 contro il Parma prima della trasferta di Champions contro il Psg in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo Paulo Dybala e Gianluca Mancini anche Mile Svilar è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo con la Roma. Il portiere giallorosso è fermo da oltre un mese per una frattura da stress al quinto dito del piede, rimediata in allenamento a inizio ottobre. Da allora ha saltato nove partite tra Serie A e Champions League. Un segnale importante in vista della ripresa del campionato, con Svilar che punta al rientro nella trasferta contro il Parma, in programma sabato 21 novembre alle 18. Prosegue invece il lavoro differenziato per Pierluigi Gollini che è alle prese con il problema alla schiena accusato prima della sfida contro il Manchester United di Champions.