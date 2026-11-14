Figc, ammesse le candidature di Malagò e Galliani

La Figc, attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato che "sono state ammesse le candidature alla presidenza della Federcalcio di Giovanni Malagò e Adriano Galliani". L'Assemblea Elettiva è convocata per lunedì 14 dicembre: ore 8.30 in prima convocazione, ore 11 in seconda convocazione. Pubblicate anche le candidature ammesse per il ruolo di consigliere federale

Sono state ammesse le candidature alla presidenza della Federcalcio di Giovanni Malagò e Adriano Galliani, come riporta il sito ufficiale della Figc attraverso un comunicato: "Corredate dai rispettivi programmi, le due candidature erano state depositate entro il termine stabilito dal regolamento, ovvero 40 giorni prima dell’Assemblea Elettiva convocata per lunedì 14 dicembre (ore 8.30 in prima convocazione, ore 11 in seconda convocazione) presso l'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. La candidatura di Malagò è stata sottoscritta dai delegati delle società di Serie A, mentre quella di Galliani è stata sottoscritta dai delegati degli Atleti e Tecnici".