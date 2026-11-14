Figc, ammesse le candidature di Malagò e Galliani

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Elezioni Figc, ammesse le candidature di Giovanni Malagò e Adriano Galliani

Serie A

La Figc, attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato che "sono state ammesse le candidature alla presidenza della Federcalcio di Giovanni Malagò e Adriano Galliani". L'Assemblea Elettiva è convocata per lunedì 14 dicembre: ore 8.30 in prima convocazione, ore 11 in seconda convocazione. Pubblicate anche le candidature ammesse per il ruolo di consigliere federale

Sono state ammesse le candidature alla presidenza della Federcalcio di Giovanni Malagò e Adriano Galliani, come riporta il sito ufficiale della Figc attraverso un comunicato: "Corredate dai rispettivi programmi, le due candidature erano state depositate entro il termine stabilito dal regolamento, ovvero 40 giorni prima dell’Assemblea Elettiva convocata per lunedì 14 dicembre (ore 8.30 in prima convocazione, ore 11 in seconda convocazione) presso l'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. La candidatura di Malagò è stata sottoscritta dai delegati delle società di Serie A, mentre quella di Galliani è stata sottoscritta dai delegati degli Atleti e Tecnici".

Approfondimento

Elezioni Figc, Malagò: “Prevalga il buon senso”

Le candidature a consigliere federale

Nello stesso comunicato il sito della Figc riporta che "sono state inoltre ammesse – in ordine di presentazione - le seguenti candidature a consigliere federale"

 

In rappresentanza della Lega Calcio Serie A

  • Giorgio Chiellini
  • Stefano Campoccia
  • Giuseppe Marotta
  • Claudio Lotito
  • Saverio Sticchi Damiani

In rappresentanza della LNP Serie B

  • Antonio Gozzi

In rappresentanza della Lega Pro

  • Giulio Gallazzi

In rappresentanza della L.N.D.

  • Ilaria Bazzerla - L.N.D. Nazionale
  • Daniele Ortolano - L.N.D. Nazionale
  • Sergio Pedrazzini - L.N.D. Area Nord
  • Giacomo Fantazzini - L.N.D. Area Centro
  • Giuliana Tambaro - L.N.D. Area Sud

In rappresentanza degli Atleti

  • Sara Gama - Atleti Professionisti
  • Davide Biondini - Atleti Professionisti
  • Valerio Bernardi - Atleti Dilettanti
  • Umberto Calcagno - Atleti Dilettanti

In rappresentanza dei Tecnici

  • Giancarlo Camolese - Tecnici Professionisti
  • Fabio Lozzi - Tecnici Dilettanti
  • Silvia Citta - Tecnici Dilettanti

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