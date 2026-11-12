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Elezioni Figc, Malagò: “Sono ottimista, prevalga il buon senso”

FEDERCALCIO

Il commissario straordinario della Figc Giovanni Malagò, intervenuto all'iniziativa "Il calcio torna in piazza" a Milano, ha parlato dell'avvicinamento alle elezioni alla presidenza della Federcalcio del prossimo 14 dicembre: "Sono ottimista e dovrebbe vincere il buon senso". Sulla Nazionale di Mancini Malagò ha speso parole positive: "Ricreata energia positiva in un ambiente che era depresso". Infine Malagò è tornato sulla proposta di ius soli sportivo: "Ci credo ancora"

ITALIA-FRANCIA, PROBABILI FORMAZIONI

Intervenuto all’iniziativa "Il calcio in piazza", a Milano, il commissario straordinario della Federcalcio Giovanni Malagò è tornato sulle prossime elezioni federali: "Il calcio ha le sue dinamiche interne. Senza fare discorsi di parte, perché è chiaro che sono assolutamente coinvolto, ha quasi forme di autolesionismo: uno si augura di lavorare e di essere giudicato per quello che riesce a fare e non avere attacchi su temi e problemi che non riguardano il campo". "Di natura sono ottimista", ha aggiunto Malagò sul possibile esito delle elezioni, “penso che dovrebbe vincere il buon senso, è una mia opinione personale ma condivisa dalla stragrande maggioranza delle persone che amano il calcio. A livello umano", ha proseguito Malagò, "ci sono cose a dir poco sorprendenti, è inutile lamentarsi, non ho mai fatto la vittima, guardo la realtà con consapevolezza e senso di responsabilità. E’ un percorso di fiducia e sono convinto che si arriverà, non posso non essere fiducioso" 

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Il commissario straordinario della Figc Giovanni Malagò all'inaugurazione di un campo di calcio in piazza Selinunte a Milano

"Contenti per aver ricreato energia positiva in un ambiente depresso"

Sull’inizio positivo del percorso della Nazionale di Mancini, Malagò si è detto ottimista: “Era una speranza e un obiettivo. Io sono un sognatore, quindi cerco di vedere le cose in un modo che per qualcuno sembrano impossibili. Dopo il primo tempo con il Belgio eravamo rimasti perplessi. Poi abbiamo giocato tre partite molto buone. Manteniamo i piedi per terra, la Francia è la Francia ma siamo contenti di aver ricreato energia positiva in un ambiente che era depresso. E’ merito di Mancini e dello staff, messi nelle condizioni di fare il loro lavoro al meglio, in un periodo in cui non c’è mai stato un attimo di tregua”.

"Ius soli sportivo? Ci credo ancora"

Infine, Malagò è tornato sul tema dello ius soli sportivo, su cui si era già espresso quando era presidente del Coni: “Ci credo ancora, ma sono sempre stato molto attento, non voglio essere trascinato in nessun agone politico su altri temi che non c’entrano niente con lo ius soli sportivo. Io parlo esclusivamente per quei ragazzi (e alcuni giocano o sono convocati in Nazionale) che hanno giocato con la maglia azzurra fino ai 18 anni e poi devono sostenere un percorso burocratico-amministrativo  con la maggiore età per poter continuare a essere nazionali italiani. Io mi riferisco solo a loro, tutte le altre questioni politiche  non mi riguardano né per ruolo né per competenza”

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