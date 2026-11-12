Elezioni Figc, Malagò: “Sono ottimista, prevalga il buon senso”

Il commissario straordinario della Figc Giovanni Malagò, intervenuto all'iniziativa "Il calcio torna in piazza" a Milano, ha parlato dell'avvicinamento alle elezioni alla presidenza della Federcalcio del prossimo 14 dicembre: "Sono ottimista e dovrebbe vincere il buon senso". Sulla Nazionale di Mancini Malagò ha speso parole positive: "Ricreata energia positiva in un ambiente che era depresso". Infine Malagò è tornato sulla proposta di ius soli sportivo: "Ci credo ancora"

Intervenuto all’iniziativa "Il calcio in piazza", a Milano, il commissario straordinario della Federcalcio Giovanni Malagò è tornato sulle prossime elezioni federali: "Il calcio ha le sue dinamiche interne. Senza fare discorsi di parte, perché è chiaro che sono assolutamente coinvolto, ha quasi forme di autolesionismo: uno si augura di lavorare e di essere giudicato per quello che riesce a fare e non avere attacchi su temi e problemi che non riguardano il campo". "Di natura sono ottimista", ha aggiunto Malagò sul possibile esito delle elezioni, “penso che dovrebbe vincere il buon senso, è una mia opinione personale ma condivisa dalla stragrande maggioranza delle persone che amano il calcio. A livello umano", ha proseguito Malagò, "ci sono cose a dir poco sorprendenti, è inutile lamentarsi, non ho mai fatto la vittima, guardo la realtà con consapevolezza e senso di responsabilità. E’ un percorso di fiducia e sono convinto che si arriverà, non posso non essere fiducioso"