Massimiliano Alvini ha vinto la 'Panchina d'oro di Serie B' ("Sono felice perché questo premio viene dai miei colleghi") e da Coverciano ha anche parlato dell'ottimo inizio di stagione del Frosinone: "Fin qui è stato inaspettato, ma è solo una parte del nostro percorso. Ora dobbiamo concentrarci sull'obiettivo principale che resta la salvezza. Parlare di altri traguardi è dannoso". Nei video le sue dichiarazioni complete

LE PAROLE DI CALÒ