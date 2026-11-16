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Alvini e la Panchina d'Oro: "Felice perché votato dai miei colleghi". E sul Frosinone...

panchina d'oro

Massimiliano Alvini ha vinto la 'Panchina d'oro di Serie B' ("Sono felice perché questo premio viene dai miei colleghi") e da Coverciano ha anche parlato dell'ottimo inizio di stagione del Frosinone: "Fin qui è stato inaspettato, ma è solo una parte del nostro percorso. Ora dobbiamo concentrarci sull'obiettivo principale che resta la salvezza. Parlare di altri traguardi è dannoso". Nei video le sue dichiarazioni complete

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