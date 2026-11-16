Cagliari, Caprile: "Se la Nazionale albanese dovesse cercarmi, valuterò cosa fare"cagliari
Caprile potrebbe essere convocato dall'Albania di Maran: la compagna del portiere è albanese, condizione che consente il rilascio del doppio passaporto. "Nessuno della federazione albanese ha bussato alla mia porta. Se lo farà, valuterò. Sto dimostrando di meritare la Nazionale azzurra", ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera. "Ho pensato di smettere tante volte. Non giocavo, ero più basso degli altri e grasso. Ho sempre voluto zittire le persone che non credevano in me, questa è la mia forza"
Il Cagliari è una delle sorprese di questo inizio di stagione in Serie A, dopo 11 giornate la squadra di Pisacane è al 9° posto in campionato con 16 punti (uno in più del Napoli di Allegri). Uno dei punti forti dei sardi è Elia Caprile, diventato titolare fisso da gennaio 2025 dopo l'esperienza poco felice a Napoli: "Conte aveva scelto Meret e ha fatto bene perché ha vinto lo scudetto. Ma io avevo 23 anni e una gran voglia di giocare. Un bisogno fisico. Senza la partita della domenica, è come se mi mancasse un pezzo", spiega il portiere in un'intervista al Corriere della Sera. "Ho sempre voluto zittire le persone che, da piccolo, non avrebbero scommesso un centesimo su di me: questa è la forza che mi ha sempre alimentato. Il fuoco che ho ancora dentro. Ho pensato di smettere tante volte. Qualche allenatore è stato cattivo con me. Non giocavo, ero più basso degli altri e grasso. Me ne veniva fatta una colpa e soffrivo. Mi ero perso. A 15 o 16 anni c’è tutta una vita fuori dal calcio. Gli amici, le feste, le ragazze, qualche stupidata. Avevo perso di vista la strada, poi l'ho ritrovata grazie a due allenatori dei portieri, Bressan e Squizzi: mi hanno parlato nel modo giusto e nel momento in cui ne avevo più bisogno, facendomi capire che il calcio è fatto di sacrifici. Prima e dopo gli allenamenti".
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Caprile diventa cittadino albanese: cosa può succedere con l'Italia
"Il Cagliari è la mia Champions"
Caprile è nato a Verona, ma intanto è diventato anche cittadino albanese. La compagna del portiere, infatti, è di nazionalità albanese, condizione che consente il rilascio del doppio passaporto: adesso Caprile potrebbe teoricamente essere convocato dall'Albania, allenata da un Ct italiano, Rolando Maran. Caprile in passato è già stato convocato nella Nazionale azzurra, ai tempi in cui il Ct era Gennaro Gattuso, ma non ha mai giocato nemmeno un minuto. Questo potrebbe consentire all’ex portiere di Bari, Empoli e Napoli, almeno in teoria, di rispondere alla chiamata dell'Albania. "Se da questo potrà nascere qualcosa, non lo so. A oggi nessuno della federazione albanese ha bussato alla porta. Se lo farà, valuterò. Sto dimostrando di meritare la Nazionale azzurra, credo di essere a quel livello lì. Ma so che tutto può cambiare e che devo concentrarmi solo su ciò che dipende da me. Sul resto non perdo il sonno", ha dichiarato Caprile nell’intervista al Corriere. "Adesso penso al Cagliari, è la mia Champions. Siamo una squadra con le palle. Può succederci di tutto, ma non andiamo mai ko".