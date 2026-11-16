Caprile potrebbe essere convocato dall'Albania di Maran: la compagna del portiere è albanese, condizione che consente il rilascio del doppio passaporto. "Nessuno della federazione albanese ha bussato alla mia porta. Se lo farà, valuterò. Sto dimostrando di meritare la Nazionale azzurra", ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera. "Ho pensato di smettere tante volte. Non giocavo, ero più basso degli altri e grasso. Ho sempre voluto zittire le persone che non credevano in me, questa è la mia forza"

Il Cagliari è una delle sorprese di questo inizio di stagione in Serie A, dopo 11 giornate la squadra di Pisacane è al 9° posto in campionato con 16 punti (uno in più del Napoli di Allegri). Uno dei punti forti dei sardi è Elia Caprile, diventato titolare fisso da gennaio 2025 dopo l'esperienza poco felice a Napoli: "Conte aveva scelto Meret e ha fatto bene perché ha vinto lo scudetto. Ma io avevo 23 anni e una gran voglia di giocare. Un bisogno fisico. Senza la partita della domenica, è come se mi mancasse un pezzo", spiega il portiere in un'intervista al Corriere della Sera. "Ho sempre voluto zittire le persone che, da piccolo, non avrebbero scommesso un centesimo su di me: questa è la forza che mi ha sempre alimentato. Il fuoco che ho ancora dentro. Ho pensato di smettere tante volte. Qualche allenatore è stato cattivo con me. Non giocavo, ero più basso degli altri e grasso. Me ne veniva fatta una colpa e soffrivo. Mi ero perso. A 15 o 16 anni c’è tutta una vita fuori dal calcio. Gli amici, le feste, le ragazze, qualche stupidata. Avevo perso di vista la strada, poi l'ho ritrovata grazie a due allenatori dei portieri, Bressan e Squizzi: mi hanno parlato nel modo giusto e nel momento in cui ne avevo più bisogno, facendomi capire che il calcio è fatto di sacrifici. Prima e dopo gli allenamenti".