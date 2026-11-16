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Lazio, Frattesi ci prova per il Lecce dopo l'infortunio. News anche su Zaccagni e Tavares

Serie A

Confermato l'affaticamento muscolare per Frattesi, senza lesioni: il centrocampista, rientrato dalla Nazionale dopo la Francia, proverà a recuperare per il Lecce. Migliorano anche le condizioni di Mattia Zaccagni e Nuno Tavares

FRATTESI DOPO IL GOL ALLA FRANCIA: "CERCAVO IL CANCELLO GIALLO MA..."

Sospiro di sollievo in casa Lazio. Davide Frattesi è stato sottoposto a esami strumentali dopo il problema accusato in Nazionale contro la Francia: per il centrocampista ex Inter confermato l'affaticamento muscolare, senza lesioni. Il giocatore resta in dubbio per il match con il Lecce di sabato 21 novembre, ma intanto arriva una buona notizia per Gennaro Gattuso.

Migliorano Zaccagni e Tavares

Nuovi esami anche per Zaccagni e Tavares, entrambi in miglioramento dopo i rispettivi infortuni contro il Napoli nel match precedente alla sosta. Per l'italiano "ulteriore miglioramento dell’edema post traumatico al quadricipite della coscia sinistra. Nei prossimi giorni verrà valutata l’evoluzione della sintomatologia dolorosa per un possibile reinserimento in gruppo". Per il portoghese "miglioramento della lesione riportata durante la sfida contro il Napoli. Il giocatore prosegue il protocollo fisioterapico come da programma".

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