Davide Frattesi è tornato a San Siro, con tanto di gol sotto la Curva Nord. Nella stessa porta in cui ha segnato il momentaneo 2-1 al 63' contro la Francia, il centrocampista oggi alla Lazio aveva già firmato reti pesantissime con la maglia dell'Inter: una all'Hellas Verona al 93' il 6 gennaio 2024 che sarebbe risultata chiave per l'allungo in campionato verso lo Scudetto della seconda stella e una contro il Barcellona nei supplementari che ha deciso la semifinale di Champions League il 6 maggio 2025. In entrambi i casi, l'esultanza è stata la stessa: corsa verso il cancello giallo e 'arrampicata' per festeggiare con i tifosi. In Nations League, però, la scena non si è ripetuta. "Mi sono venuti i brividi perché in quella porta avevo già realizzato un gol che mi ha segnato", ha raccontato dopo la partita a Sky Sport, "infatti ho dato uno sguardo al cancello, ma credo che l'abbiano dimezzato. Non so che fine abbia fatto la seconda parte, ma me la devono tirare fuori perché la voglio a casa". Frattesi non si sbagliava: la ringhiera, alta due metri quando gioca l'Inter, viene abbassata a un metro per le partite della Nazionale. E lo stupore dell'ex Inter è più che legittimo se si considera il legame emotivo che ha con il cancello. Quando ad agosto ha lasciato i nerazzurri, ha scherzato scrivendo: "Il cancello giallo è il mio, eh". Pochi giorni dopo, alcuni tifosi hanno attaccato una targhetta sulla ringhiera con scritto "Proprietà di Davide Frattesi".

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