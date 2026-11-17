De Bruyne, rientro a Napoli posticipato: due giorni di riposo concessi da Allegrinapoli
Kevin De Bruyne tornerà a Castel Volturno soltanto domani, mercoledì 18 novembre. Una scelta concordata con l'allenatore Allegri: due giorni di riposo in più per recuperare energie dopo gli oltre 140' giocati col Belgio in Nations League. Il Napoli tornerà in campo sabato 21 novembre contro il Torino alle 20:45 in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW prima della trasferta di Champions dove De Bruyne ritroverà il Manchester City