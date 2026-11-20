Introduzione

Si torna attivi dopo la sosta per le nazionali che lascia in forse qualche elemento "caldo". C'è chi aveva messo come punto di rientro proprio la settimana dopo l'international break e chi invece ha visto dilatarsi un po' i tempi di recupero. Non mancano chiaramente i "nuovi" acciaccati che erano andati in Nazionale forti e robusti, tornando però alla base con qualche problema. Va quindi fatto il punto della situazione e ci sono ancora un bel po' di punti interrogativi. Qualcuno vede la propria (affollata) infermeria svuotarsi e quindi le scelte di formazione possono essere ampie



Tifosi e fantallenatori non stanno nella pelle: si torna a fare il fanta. I dubbi di formazione sono dietro l'angolo. Ci aspetta un rush di fine anno mica male anche dal punto di vista della gestione degli uomini chiave. Serve chiarezza? E allora dobbiamo passare la parola alla squadra degli inviati di Sky Sport. I nostri "agenti" hanno già raccolto un sacco di informazioni. C'è anche molta attesa per un cambio di panchina che, visto il tempo trascorso, qualcuno avrà rimosso dalla propria mente. D'Aversa si è seduto sulla panchina del Sassuolo



Tra ballottaggi da risolvere e possibili sorprese di formazione, ecco la situazione, squadra per squadra, a tema probabili formazioni relativo alla 12^ giornata di Serie A



PROBABILI FORMAZIONI 12^GIORNATA: I 'CAMPETTI'