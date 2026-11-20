Introduzione
Si torna attivi dopo la sosta per le nazionali che lascia in forse qualche elemento "caldo". C'è chi aveva messo come punto di rientro proprio la settimana dopo l'international break e chi invece ha visto dilatarsi un po' i tempi di recupero. Non mancano chiaramente i "nuovi" acciaccati che erano andati in Nazionale forti e robusti, tornando però alla base con qualche problema. Va quindi fatto il punto della situazione e ci sono ancora un bel po' di punti interrogativi. Qualcuno vede la propria (affollata) infermeria svuotarsi e quindi le scelte di formazione possono essere ampie
Tifosi e fantallenatori non stanno nella pelle: si torna a fare il fanta. I dubbi di formazione sono dietro l'angolo. Ci aspetta un rush di fine anno mica male anche dal punto di vista della gestione degli uomini chiave. Serve chiarezza? E allora dobbiamo passare la parola alla squadra degli inviati di Sky Sport. I nostri "agenti" hanno già raccolto un sacco di informazioni. C'è anche molta attesa per un cambio di panchina che, visto il tempo trascorso, qualcuno avrà rimosso dalla propria mente. D'Aversa si è seduto sulla panchina del Sassuolo
Tra ballottaggi da risolvere e possibili sorprese di formazione, ecco la situazione, squadra per squadra, a tema probabili formazioni relativo alla 12^ giornata di Serie A
PROBABILI FORMAZIONI 12^GIORNATA: I 'CAMPETTI'
Quello che devi sapere
COMO-CAGLIARI, sabato ore 15
Como
- Nuovo bollettino medico su Moise Kean che è alle prese con un nuovo infortunio sempre nella zona che lo aveva costretto a stare ai box a lungo. Tempi di recupero che si allungano ad inizio 2027
- Fabregas però recupera Chalobah mentre Diao resta ai box. Difficile che il centrale venga ributtato nell'XI di partenza. In difesa quindi va verso la conferma Kempf
- Ballottaggio Da Cunha-Liberali sull'out destro della linea dei trequartisti. Il capitano, che ha usufruito di un giorno di riposo in più, potrebbe inizialmente accomodarsi in panchina. Milla e Ricci indiziati come coppia di mediani
Cagliari
- Pisacane ritrova Obert dopo la squalifica. Da quel lato recupera anche Aurelio ma è difficile non pensare che nell'XI di partenza non ci sia lo slovacco
- Qualche dubbio in difesa con Mina che resta in forse. Con eventualmente Deiola in mediana, dietro toccherebbe a Kofler con Zé Pedro a destra e Rodriguez nel duo di centrali
- Fadera e Nzola sono recuperati e Pisacane sta pensando seriamente di riproporli nel trio d'attacco che verrebbe completato da Maldini. Ancora da valutare Winks
Probabili formazioni
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Kaiki; Milla, Ricci; Liberali, Paz, Baturina; Douvikas
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Addai, Diao, Rodriguez, Kean
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Romano, Fazzini; Maldini, Fadera; Nzola
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Felici, Winks
LAZIO-LECCE, sabato ore 15
Lazio
- Migliorate le condizioni di Nuno Tavares e Zaccagni. Frattesi ha accusato un affaticamento muscolare e bisogna decidere sul suo impiego. Gattuso ha una rivoluzione "obbligata" in difesa
- Per la sfida contro il Lecce Pedraza sarà titolare a sinistra nella linea a quattro dietro. Senza Sutalo c'è il rilancio di Diogo Leite ma il dubbio riguarda l'altra maglia da centrale con Doekhi in vantaggio su Provstgaard
- Davanti ci sarà Pinamonti come riferimento offensivo. Ai suoi lati Isaksen e Noslin. Il grande dubbio riguarda però Frattesi che potrebbe essere inizialmente risparmiato per far spazio a Dele-Bashiru. L'azzurro non sta forzando in allenamento
Lecce
- Di Francesco, escludendo Monteiro e i due lungodegenti, ha il resto della rosa a disposizione. Pare scontato il ritorno a 4 dietro con dubbio Gaspar-Siebert (il primo però è in vantaggio)
- In mediana Maleh e Coulibaly paiono abbastanza scontati. Difficile immaginarli fuori dalla formazione di partenza. Il terzo slot dovrebbe riempirlo Ngom
- Dopo essere entrato contro il Torino, impattando decisamente bene, N'Dri si candida per un posto sull'out destro. Se il ritorno al 4-3-3 fosse realtà, per il naturalizzato nigerino non ci sarebbero problemi di titolarità
Probabili formazioni
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Diogo Leite, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Zaccagni, Marusic, Nuno Tavares, Sutalo
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; N'Dri, Stulic, Fatah
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Ilic, Pierotti, Moteiro
PARMA-ROMA, sabato ore 18
Parma
- Risentimento muscolare alla coscia sinistra per Diego Carlos, sublussazione acromion claveare per Romero. Il primo è in situazione di day-by-day, il secondo dovrebbe tornare dopo Natale
- Attacco affidato quindi al duo Lontani-Touré. Difficile per ora immaginare un posto libero per Almqvist che però non perde la speranza. Dietro ci sono Ndiaye squalificato e Troilo diffidato
- Buon per Gilardino il rientro di Drobnic che si piazzerà sul centrosinistra della linea a tre. Fabbian, Sierro e Keita rappresenta il trio di interni di centrocampo dove mancherà ancora Bernabé
Roma
- Il rientro di Paulo Dybala permette a Gasperini di pensare alla gestione post sosta. Quando l'argentino è stato disponibile, di fatto, non è mai partito dalla panchina
- Importante ritorno per tifosi e fantallenatori nella porta giallorossa: contro il Parma toccherà a Svilar. In difesa occhio al possibile riposo di qualche elemento
- Cursori di fascia saranno Molina e Wesley con Lulli dalla panchina e Rensch che non ci sarà. In mezzo al campo c'è ancora da decidere se affidarsi a de Roon
Probabili formazioni
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Cremaschi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Romero, Lontani
Squalificati: Ndiaye
Indisponibili: Bernabé, Romero, Diego Carlos
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé; Dybala, Malen
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pellegrini, Rensch
NAPOLI-TORINO, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Napoli
- Sguardo attento a quelli che dovrebbero uscire dall'infermaria. Chi invece entra in lista indisponibili è Meret che tornerà presumibilmente l'anno prossimo
- Allegri dovrebbe scegliere un Napoli con il 3-4-3 con Marianucci sul centrodestra e Olivera alto a sinistra. Spinazzola va verso la convocazione
- In mediana Anguissa e De Bruyne dovrebbero partire dalla panchina. Duo di interni formato da Gilmour e McTominay con Vergara nel tridente
Torino
- Vlasic e Belghali sono i punti interrogativi di Abate che ha recuerato a pieno Mandragora. L'ex Fiorentina partirà dal primo minuto
- Detto che la scelta in difesa si poggia sul ballottaggio tra Ismajli e il rientrante Rodriguez, in attacco potremmo vedere altri "incastri". Occhio a Zapata o Pellegri
- La soluzione per ovviare all'eventuale assenza di Vlasic è quella di schierare Casadei nella cerniera mediana con Fitz-Jim che scivola in panchina. Come vice Belghali ci sono Patterson e Oristanio
Probabili formazioni
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Marianucci, Rrahmani, Marín; Politano, Gilmour, McTominay, Olivera; Vergara, Hojlund, Lang
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Buongiorno, Favasuli, Neres, Alisson Santos, Lobotka, Meret
TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Casadei, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Adams, Simeone
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Vlasic
JUVENTUS-VENEZIA, domenica ore 12:30
Juventus
- Porte girevoli nell'infermeria bianconera. Contro il Venezia Spalletti conta di recuperare qualche elemento ma deve ovviare all'assenza di Kalulu
- Nel 3-4-2-1 bianconero ci sarà Gatti nella linea a tre dietro con McKennie che agirà da esterno di centrocampo. Ancora da definire le disponibilità di Celik e Cambiaso. Sull'out di sinistra favorito Cabal. Regolarmente in gruppo Zhegrova
- Woltemade è in pole per essere il terminale di riferimento. Alle sue spalle ci saranno, con tutta probabilità, Kolo Muani e Alajbegovic. Nico Gonzalez dovrebbe tornare a disposizione settimana prossima
Venezia
- La sosta ha permesso a Nicola di recuperare a pieno qualche elemento per capire se e come modificare il proprio starting team. Bella-Kotchap ad esempio può essere una buona soluzione per la linea a tre dietro
- Correia è recuperabile: da quel lato ci sono già in lotta Haps e Mazzocchi. Insomma: riflessioni in corso così come al centro visto che Busio si aspetta di tornare dal primo minuto
- C'è però tanto traffico anche in quella zona del campo: Kike Perez, Basic e Sohm potrebbero conservare la titolarità. Davanti si dovrebbe continuare con Adams supportato da Yeboah
Probabili formazioni
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cabal; Kolo Muani, Alajbegovic; Woltemade
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Yildiz, Thuram, Locatelli, Grabara, Nico Gonzalez
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Adams, Yeboah
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Sverko, Franjic
BOLOGNA-UDINESE, domenica ore 15
Bologna
- Lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra per Miranda che, contro l'Udinese, non ci sarà. Si apre quindi uno slot sulla fascia sinistra
- Le opzioni da quel lato sono due: quella più difensiva coinvolgerebbe Alhassane. L'alternativa è Mbangula. Sulla destra Zortea si deve difendere dall'attacco di Amondarain
- Sospiro di sollievo per quel che concerne Cambiaghi. Gli esami non hanno evidenziato grossi problemi. L'esterno sarà quindi a disposizione. Trio d'attacco composto per ora da Orsolini, Bernardeschi e Odgaard
Udinese
- Zanetti deve fare il punto su stanchezza e acciacchi di chi è rientrato a Udine dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Ebosse è alle prese con una botta alla caviglia
- Alaba e Zanoli dovrebbero, salvo sorprese, essere arruolabili con il primo che insidia la titolarità di Abankwah. Posto certo, al momento per Palma e Solet nel terzetto dietro
- In mezzo al campo poche chance per Miller, qualcuna in più per Chakvetadze che punta a scalzare Piotrowski. Davanti sempre Davis supportato da Zaniolo ed Ekkelenkamp
Probabili formazioni
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Holm, Enem, Miranda
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Ekkelenkamp, Zaniolo; Davis
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gueye, Bertola
SASSUOLO-GENOA, domenica ore 15
Sassuolo
- La prima di D'Aversa sulla panchina del Sassuolo potrebbe vedere nuovi volti in campo a cominciare dall'attacco. Berardi non è ancora al 100% e quindi c'è Benja Dominguez in pre allarme
- Dietro si potrebbe vedere un'iniziale linea a 4 in attesa di capire se D'Aversa passerà a tre. Walukiewicz parte in leggero vantaggio sul resto della concorrenza
- In mezzo al campo c'è da valutare lo status fisico di Adzic, reduce da una botta al ginocchio rimediata in nazionale. Bakola-Thorstvedt quindi pare il duo più probabile
Genoa
- Da verificare le condizioni di Frendrup che aveva già saltato la sfida con il Milan per un problema alla caviglia che al momento non è superato del tutto
- Le alternative in mediana non mancano: Wiafe e Merchtry sono soluzioni percorribili così come Sow. De Rossi ha di fatto tutta la rosa a disposizione
- Contro il Milan De Rossi aveva rilanciato Vitinha dal primo minuto. Possibile invece che per la sfida di Reggio Emilia il tecnico rimetta sulla trequarti la coppia El Shaarawy-Messias
Probabili formazioni
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Laurienté, Esposito, Dominguez
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Koné, Leysen, Boloca, Volpato
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Frendrup, Ellertsson; El Shaarawy, Messias; Osmajic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
MILAN-FROSINONE, domenica ore 18 su Sky Sport
Milan
- Allarme rientrato per quel che riguarda Mike Maignan, sostituito all'intervallo della sfida tra Francia e Turchia. Il problema all'adduttore è di poco conto e il francese sarà regolarmente in porta domenica all'ora dell'aperitivo
- Tomori e Loftus-Cheek restano ai box ma i fari sono puntati sulle condizioni di Pavlovic che a metà settimana aveva lavorato parzialmente in gruppo. Ad oggi è più no che sì. Pronto quindi Diawara come centrale e Bartesaghi a sinistra
- Moreira, Hutchinson, Cisse e Musah. Sono queste le alternative di Amorim per le corsie esterne. Difficile non pensare a Moreira dal primo minuto. Rabiot agirà da interno di centrocampo con Pulisic a supporto di Ramos
Frosinone
- Bracaglia fermo un turno per squalifica, Terzic però è recuperato. Probabilissima maglia da titolare sulla sinistra quindi per l'ex Salisburgo. All'occorrenza potrebbe anche esserci Tchato
- Restando in difesa è sempre d'attualità il ballottaggio tra Monterisi e Cittadini con il primo che, per ora, resta favorito. Confermatissimi invece i tre trequartisti
- Birligea potrebbe essere insidiato da Bobcek: una staffetta è comunque quasi sicura. In mezzo al campo titolarissimo Calò mentre Masini è testa a testa con Cichella
Probabili formazioni
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Modric, Rabiot, Moreira; Pulisic; Ramos
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, P.Terracciano, Tomori, Loftus-Cheek, Pavlovic
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea
Squalificati: Bracaglia
Indisponibili: Grillitsch
ATALANTA-INTER, domenica ore 20:45
Atalanta
- Un po' di elementi sono recuperati anche se resta il dubbio su Kristensen. Gaetano, Hien e Kossounou invece torneranno più avanti
- Sarri ripropone Bellanova a destra con trasloco di Zappacosta sull'altro versante. Al centro ci saranno Scalvini e Kolasinac
- Pasalic e Kessié si giocano una maglia. Sulla trequarti sono in 4 per due maglie. Al momento i favoriti sono Elmas e Rowe. Davanti Krstovic
Inter
- Il lieve affaticamento muscolare accusato da Akanji non preoccupa lo staff sanitario dell'Inter. Anche Zielinski è abile e arruolabile. La sosta restituisce anche capitan Lautaro che però partirà dalla panchina
- Se Chivu non volesse correre rischi con Akanji c'è pronto Carlos Augusto con relativo spostamento di Bastoni al centro. Corsie esterne presidiate da Spence e Dimarco
- Davanti Pio e Thuram ma i dubbi maggiori riguardano il trio di interni con Sucic che potrebbe sopravanzare Barella e il duello Mkhitaryan-Zielinski alla sinistra di Calhanoglu
Probabili formazioni
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Pasalic, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Hien, Kossounou, Kristensen, Gaetano
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Stankovic, Bonny
MONZA-FIORENTINA, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
Monza
- Buone notizie per Juric che nel Monday Night dorebbe recuperare capitan Birindelli. Non è escluso che l'esterno azzurro tornai dal primo minuto
- Anche Folorunsho ha lasciato l'infermeria e si è riunito al gruppo. Colombo resta in leggero vantaggio per un posto in mediana ma c'è bagarre
- Dietro il sacrificato è sempre Carboni con Lucchesi che si prende il centrosinistra. Davanti Robinson è in pole per affiancare Dany Mota alle spalle di Varela
Fiorentina
- La sosta ha rispedito alla base un Njie un po' malconcio. L'esterno ha accusato un problema alla coscia.ma pare che l'allarme sia rientrato
- Vanoli proseguirà con il sistema di gioco che prevede l'utilizzo di Gonçalves come traquartista. Atta e Ranieri sono prossimi al rientro
- Davanti ci sarà sempre Pellegrino. Gnonto è pronto nel caso non si voglia rischiare Njie mentre in mezzo Oulai potrebbe spuntarla su Fagioli
Probabili formazioni
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Touré, Akinsanmiro, Colombo, Mangas; Robinson, Mota; Varela
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Maye
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Brescianini, Oulai, Mastantuono, Goncalves, Njie; Pellegrino
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Parisi, Atta, Pongracic