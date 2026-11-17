Hutchinson si prende spazio nel Milan di Amorim. L’inglese ha già raccolto 478 minuti in 11 gare, segnando anche contro l’Udinese: “Mi piace giocare ovunque”. Duttilità, entusiasmo e grandi ambizioni: “Scudetto? Sì, certo”. E sul futuro non ha dubbi: il sogno è convincere il club a confermarlo e restare in rossonero

23 anni compiuti da un mese, Omari Hutchinson sta iniziando a ritagliarsi un ruolo sempre più significativo nel Milan di Amorim. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato a destra o dietro il centravanti, l’inglese ha messo insieme 478’ in 11 presenze tra campionato ed Europa League, realizzando anche una rete, contro l’Udinese: "Mi piace giocare ovunque", dice Hutchinson sottolineando la propria versatilità, "ora Amorim mi utilizza soprattutto a destra ma mi posso adattare anche altrove per fare del mio meglio". La scintilla con e per il Milan è scoccata in fretta: "La passione dei tifosi per il club mi ha impressionato, lo stadio è sempre pieno, tutto quello che ci circonda è un qualcosa che non mi è mai capitato prima". Un entusiasmo, nonostante qualche passo falso soprattutto in Europa, che permette ad Hutchinson di pensare in grande: "Scudetto? Si certo. Abbiamo una grande squadra, grandi giocatori, forse dobbiamo migliorare ancora in qualcosa ma abbiamo un allenatore e uno staff che ci guidano al meglio". Sul futuro, Hutchinson ha le idee chiare: "Il mio sogno è restare al Milan, voglio fare bene per meritarmi conferma e contratto".