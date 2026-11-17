Dopo lo stop in nazionale, gli esami strumentali hanno escluso la presenza di lesioni nella regione pubo-adduttoria per il portiere del Milan. Ha solo un fastidio, verrà monitorato in questi giorni ma ci sono buone speranze di averlo disponibile già contro il Frosinone domenica (live alle 18 su Sky e NOW)

Sospiro di sollievo in casa Milan: Maignan sta bene e già col Frosinone domenica dovrebbe esserci (partita live alle 18 su Sky e NOW). Il portiere rossonero si era fermato in nazionale, giocando da titolare contro la Turchia salvo poi lasciare il campo all'intervallo. Da lì tanta preoccupazione, poi le notizie positive post esami strumentali: esclusa la presenza di lesioni nella regione pubo-adduttoria, Maignan ha solo un fastidio, verrà monitorato in questi giorni ma ci sono buone speranze di averlo disponibile, appunto, già contro il Frosinone nella 12^ giornata di campionato in arrivo nel weekend.