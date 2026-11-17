Il capitano nerazzurro è tornato per la prima volta ad allenarsi in gruppo, dopo il risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra che lo ha costretto a saltare sette partite. Si procederà con cautela per riportare l'attaccante al 100% della condizione. Anche Thuram ha svolto la seduta insieme ai compagni, dopo l'affaticamento muscolare. Il francese è più avanti rispetto all'argentino, considerando la minore entità del problema

Lautaro Martinez è tornato ad allenarsi con il gruppo ad Appiano Gentile , dopo il risentimento muscolare che si era procurato lo scorso 13 ottobre contro il Club Bruges in Champions League. L'attaccante nerazzurro ha saltato sette partite , tra le quali il derby perso contro il Milan. Si procederà con cautela per riportare il capitano al 100% della condizione , ma si va verso il ritorno tra i convocati per la sfida in trasferta contro l' Atalanta i n programma domenica 22 novembre alle 20.45. Anche Marcus Thuram ha svolto la seduta insieme ai compagni. Il francese - più avanti rispetto al compagno di reparto , considerando la minore entità del problema - aveva lasciato il ritiro della nazionale per un affaticamento muscolare prima del match contro l'Italia.

Le condizioni di Zielinski, Akanji, Stankovic e Bonny

Non preoccupano i problemi al piede di Piotr Zielinski, che erano trapelati dal ritiro della sua nazionale. Il polacco e Carlos Augusto saranno gli ultimi a tornare alla Pinetina, entrambi nella giornata di giovedì 19 novembre. Manuel Akanji - che aveva lasciato in anticipo il ritiro della Svizzera per un affaticamento muscolare - tornerà mercoledì 18 novembre dopo aver effettuato esami che hanno dato esito negativo. Chivu valuterà come impiegare il difensore nei prossimi impegni, tra campionato e Champions League. Aleksandar Stankovic - che ha accusato una lesione muscolare all'adduttore con la nazionale serba - dovrebbe rientrare in gruppo la prossima settimana. Per Bonny - costretto a saltare gli impegni con la Costa d'Avorio per un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra - potrà tornare a lavorare con i compagni tra circa due settimane.