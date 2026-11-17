Inter, Lautaro Martinez è tornato in gruppo dopo l'infortuniointer
Il capitano nerazzurro è tornato per la prima volta ad allenarsi in gruppo, dopo il risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra che lo ha costretto a saltare sette partite. Si procederà con cautela per riportare l'attaccante al 100% della condizione. Anche Thuram ha svolto la seduta insieme ai compagni, dopo l'affaticamento muscolare. Il francese è più avanti rispetto all'argentino, considerando la minore entità del problema
Lautaro Martinez è tornato ad allenarsi con il gruppo ad Appiano Gentile, dopo il risentimento muscolare che si era procurato lo scorso 13 ottobre contro il Club Bruges in Champions League. L'attaccante nerazzurro ha saltato sette partite, tra le quali il derby perso contro il Milan. Si procederà con cautela per riportare il capitano al 100% della condizione, ma si va verso il ritorno tra i convocati per la sfida in trasferta contro l'Atalanta in programma domenica 22 novembre alle 20.45. Anche Marcus Thuram ha svolto la seduta insieme ai compagni. Il francese - più avanti rispetto al compagno di reparto, considerando la minore entità del problema - aveva lasciato il ritiro della nazionale per un affaticamento muscolare prima del match contro l'Italia.
Le condizioni di Zielinski, Akanji, Stankovic e Bonny
Non preoccupano i problemi al piede di Piotr Zielinski, che erano trapelati dal ritiro della sua nazionale. Il polacco e Carlos Augusto saranno gli ultimi a tornare alla Pinetina, entrambi nella giornata di giovedì 19 novembre. Manuel Akanji - che aveva lasciato in anticipo il ritiro della Svizzera per un affaticamento muscolare - tornerà mercoledì 18 novembre dopo aver effettuato esami che hanno dato esito negativo. Chivu valuterà come impiegare il difensore nei prossimi impegni, tra campionato e Champions League. Aleksandar Stankovic - che ha accusato una lesione muscolare all'adduttore con la nazionale serba - dovrebbe rientrare in gruppo la prossima settimana. Per Bonny - costretto a saltare gli impegni con la Costa d'Avorio per un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra - potrà tornare a lavorare con i compagni tra circa due settimane.