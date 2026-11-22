Sono 130 i precedenti tra Inter e Atalanta in Serie A: il Biscione conduce con 71 successi a 24, completano il quadro 35 pareggi; quella meneghina è l’avversaria contro cui la Dea ha sia perso più partite (71) che subito più gol (234) nella sua storia nella competizione.
Atalanta-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
La sfida della New Balance Arena chiude la domenica della 12^ giornata del campionato di Serie A: si sfidano Atalanta e Inter. Chivu sceglie Mkhitaryan e non Sucic per il centrocampo. Bastoni gioca centrale con Carlos Augusto da terzo di sinistra. Davanti Pio e Thuram. Sarri sceglie Zalewski e non Rowe. Davanti confermato Krstovic. Diretta sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessie, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Sarri
INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, P. Esposito. All. Chivu
La maglia dell'Inter per la sfida con l'Atalanta
Atalanta pronta alla sfida con l'Inter
Statistiche e curiosità
L’Inter ha vinto sette delle ultime otto gare di Serie A contro l’Atalanta (1 pareggio), dopo che aveva trovato appena due successi nelle nove precedenti sfide contro la Dea nella competizione (6 pareggi, 1 sconfitta).
Le formazioni ufficiali
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessie, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Sarri
INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, P. Esposito. All. Chivu
Atalanta, nessun successo nelle ultime 15 gare di Serie A contro l'Inter
L'Atalanta non ha vinto nessuna delle ultime 15 partite di Serie A contro l’Inter (6 pareggi, 9 sconfitte); la Dea ha registrato una serie più lunga senza successi solo contro due avversarie nella competizione: contro la Juventus (19 tra il 1941 e il 1954, 25 tra 1964 e 1987, 32 tra il 2001 e il 2020) e contro il Milan (20, tra il 1991 e il 2005).
L'Inter ha vinto nove delle undici gare di questo campionato
L’Inter ha trovato il successo in nove delle 11 gare di questo campionato (1 pareggio, 1 sconfitta) e può andare in doppia cifra di vittorie nelle prime 12 giornate per la quinta volta nella sua storia in Serie A, dopo il 1950/51, il 1988/89, il 2019/20 e il 2023/24.
Atalanta imbattuta in tre delle ultime quattro gare di campionato
L’Atalanta è rimasta imbattuta in tre delle ultime quattro gare di campionato (1 vittoria, 2 pareggi), dopo che aveva perso quattro delle cinque precedenti (1 vittoria); inoltre, nell’1-0 contro il Monza nell’ultima giornata ha collezionato solo il suo secondo clean sheet nel torneo in corso – l’ultima volta che ha tenuto la porta inviolata in due partite consecutive in Serie A risale allo scorso aprile
L'Inter non ha trovato il successo in sei delle ultimi 11 trasferte in Serie A
Dopo una serie di nove successi esterni consecutivi, l’Inter non ha trovato il successo in sei delle ultime 11 trasferte di Serie A (4 pareggi, 2 sconfitte); tuttavia, in generale, i nerazzurri hanno segnato almeno un gol in tutte le ultime 24 gare nel massimo campionato giocate lontano da San Siro, la loro serie più lunga di questo tipo nella storia nella competizione.
L'Atalanta subisce una media di 1.8 gol a partita in questa Serie A
L’Atalanta ha subito 20 gol in questa Serie A, una media di 1.8 a gara, mettendo a segno 17 centri; l’unica volta in cui la Dea ha incassato più reti nelle prime 12 gare stagionali nella competizione negli anni 2000 risale al 2002/03 (23), mentre l’ultimo massimo campionato in cui ha concesso più gol dopo 12 giornate realizzandone almeno 15 risale al 1955/56 (24 a favore, 22 contro).
Inter squadra che ha ottenuto più punti con gol segnati dopo il 75'
Mentre l’Inter è la squadra che ha ottenuto più punti con gol segnati dopo il 75° minuto di gioco in questa Serie A (nove, più del del doppio rispetto a ogni altra), l’Atalanta è la formazione che ne ha persi di più con le reti subite nello stesso intervallo temporale (cinque).
Inter squadra che ha effettuato più conclusioni a rete
L’Inter è la squadra che ha effettuato più conclusioni (234) e che ne ha concesse meno (108) nella Serie A in corso; la differenza tra tiri fatti e subiti è di +126: solo Barcellona (+154) e Bayern Monaco (+127) ne hanno una più ampia nei cinque grandi campionati europei 2026/27.
I gol realizzati da Krstovic hanno portato 7 punti all'Atalanta
L’Atalanta ha conquistato sette punti in questa Serie A grazie ai gol realizzati da Nikola Krstovic, nessun giocatore ne ha portati di più alla propria formazione con le reti segnate nel torneo in corso (sette anche per Daniel Maldini e Davide Frattesi); l’attaccante ha trovato la rete nella sua unica sfida con la maglia della Dea contro l’Inter in campionato, nell’1-1 dello scorso 14 marzo
Lautaro in gol in 5 delle ultime sei sfide con l'Atalanta
Lautaro Martínez, che non scende in campo in campionato dallo scorso 10 ottobre, ha trovato la rete in cinque delle ultime sei sfide contro l’Atalanta in Serie A; in generale, ha realizzato otto marcature contro la Dea nella competizione, solo contro Cagliari (12) e Salernitana (10) ne conta di più (otto anche contro la Lazio)