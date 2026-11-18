L'Inter annuncia l'imminente avvio operativo di Fondazione Inter, la nuova realtà pensata per trasformare oltre un secolo di storia, relazioni e impegno sociale in opportunità concrete per il territorio e le nuove generazioni. Radicata a Milano ma con una vocazione internazionale che si affianca alla storica esperienza di Inter Campus, la Fondazione collaborerà con il Terzo Settore, le istituzioni e il mondo accademico per promuovere lo sport come strumento di democrazia e dialogo sui temi sociali più rilevanti

Un annuncio importante per puntare e promuovere un concetto di sport come motore di inclusione, emancipazione e responsabilità condivisa: è questa la visione che guida il nuovo capitolo dell'impegno sociale dell'Inter. Con l'imminente avvio operativo di Fondazione Inter, il club nerazzurro compie infatti un passo decisivo per strutturare e amplificare il proprio impatto sulla collettività, mettendo la forza del proprio brand e della propria rete a disposizione di chi lavora ogni giorno per costruire un futuro migliore.

Fondazione Inter, progetto pronto al via per una nuova era del Club "FC Internazionale Milano Spa annuncia con piacere che, dopo mesi di pianificazione strategica, nelle prossime settimane si concretizzerà l’avvio operativo di Fondazione Inter", si legge el comunicato ufficiale. Qui la finalità del progetto viene spiegata nei dettagli: "Rappresenta un'evoluzione naturale del percorso che l'Inter porta avanti da anni sui temi della responsabilità sociale, della sostenibilità e del supporto al territorio, con l'obiettivo di custodire, promuovere e mettere a disposizione della collettività il patrimonio umano, culturale e valoriale costruito dal Club in oltre un secolo di storia".

Capacità d'ispirare, coinvolgere e mobilitare "La Fondazione opererà con l’intento di trasformare la capacità di ispirare, coinvolgere e mobilitare, in opportunità concrete per le persone e le comunità. Le sue attività si svilupperanno attraverso programmi e iniziative capaci di favorire la crescita personale, la partecipazione sociale e la creazione di percorsi in grado di generare un impatto positivo e duraturo, con un'attenzione particolare alle nuove generazioni. La nuova realtà metterà a disposizione del mondo del Terzo Settore, delle istituzioni e delle organizzazioni impegnate nel sociale questo patrimonio di relazioni, competenze e capacità di coinvolgimento proprio dell'Inter, con la volontà di sostenere e amplificare il lavoro di chi opera ogni giorno a beneficio delle persone e delle comunità. Attraverso la Fondazione, infatti, il Club svilupperà progetti e iniziative mirate, favorendo percorsi di emancipazione, opportunità di crescita e attività di supporto, con un'attenzione particolare allo sport come potente strumento di democrazia. E affonderà saldamente le proprie radici nel tessuto di Milano. La città in cui l’Inter è nata e cresciuta rappresenta infatti il naturale punto di partenza delle attività, nella convinzione che il legame con il territorio costituisca un elemento fondamentale dell’identità del Club".

L'azione della Fondazione Inter oltre i confini nazionali "Proprio grazie alla forza di queste radici, l’azione della Fondazione potrà progressivamente estendersi anche oltre i confini nazionali, contribuendo a diffondere nel mondo i valori di apertura, solidarietà e attenzione alle persone che da sempre caratterizzano FC Internazionale Milano. In questo percorso, una componente fondamentale della strategia filantropica del Club continuerà a essere rappresentata dalla storica collaborazione con Inter Campus, attiva dal 1997. FC Internazionale Milano continuerà a sostenerne lo sviluppo e le attività, consentendo al programma di esprimere nel mondo l'identità, i valori e i simboli che contraddistinguono il Club. L'Inter proseguirà così i propri interventi sociali e di cooperazione internazionale attraverso iniziative flessibili e di lungo periodo dedicate alle comunità locali".