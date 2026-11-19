Ancora un infortunio in casa Napoli. Stavolta tocca ad Alex Meret, che ha riportato la frattura della quinta vertebra lombare durante l'allenamento di giovedì 19 novembre. Un infortunio serio, che costringerà il portiere azzurro a restare a lungo lontano dal campo da gioco, un'assenza che al momento è difficile quantificare. Per Allegri l'ennesimo problema, basta pensare che sui 26 giocatori in rosa fin qui hanno avuto problemi fisici in 19. Al posto di Meret tornerà titolare Milinkovic-Savic, che peraltro era stato apprezzato da Allegri le ultime volte in cui era stato schierato dal primo minuto. Per la partita contro il Torino Allegri recupera Spinazzola e Favasuli, ma attende ancora Neres, Lobotka, Di Lorenzo, Alisson Santos, Badiashile e Buongiorno. Napoli-Torino sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW sabato 21 novembre alle 20.45