Napoli-Torino, il risultato in diretta LIVE
Allegri schiera un 3-5-1-1 con Vergara sulla trequarti ma dopo 11' l'azzurro si fa male ed esce: al suo posto De Bruyne, partito dalla panchina. In avvio due occasioni per McTominay. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
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McTominay ci prova ancora
17' - Sempre lui, McTominay. In area, versante sinistro, si sposta la palla sul destro e calcia verso l'angolo lontano. Tiro rasoterra non potente ma preciso, su cui Perri si distende e mette in angolo
13' - Ecco il cambio, con l'ingresso di De Bruyne praticamente a freddo
Vergara esce in lacrime, entrerà De Bruyne
11' - Problema alla coscia sinistra per Vergara, che esce in lacrime. Si prepara subito De Bruyne
Altra occasione per McTominay (e Politano)
9' - Grande occasione per il Napoli, con un'azione replay della precedente: ancora McTominay che cavalca palla al piede verso la porta, sfruttando un corridoio centrale tutto libero. Poi però allarga a destra per Politano che in area cerca un sinistro a giro su cui Perri si distende bene. Sulla respinta del portiere McTominay non riesce a ribattere in gol, contrastato al momento del tiro
Ci prova subito McTominay
5' - McTominay vede un corridoio davanti a sè e va dritto verso la porta, portandosi poi la palla sul sinistro per cercare il diagonale. Palla a lato non di molto. Napoli in pressione alta
Ingresso in campo delle squadre al Maradona
- NAPOLI (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Marin R.; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola; Vergara; Hojlund. All. Allegri.
- TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Gineitis, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Adams C., Simeone. All. Abate.
Abate a Sky: "Serve partita di personalità"
Così Ignazio Abate a Sky prima del via: "Mi fa molto piacere ritrovare Allegri, abbiamo un rapporto speciale, è un maestro e con lui sono cresciuto tanto". Sui 15 nazionali "prestati" durante l'ultima sosta: "Non ci ha aiutato ma la nazionale galvanizza sempre i giocatori. L'abbiamo preparata in pochi giorni, mi aspetto di vedere personalità"
Allegri a Sky: "De Bruyne in panchina? Oggi abbiamo dei buoni cambi"
Massimiliano Allegri a Sky prima del fischio d'inizio: "Partita che vale perché siamo indietro in classifica e le ultime due in casa le abbiamo pareggiate. 3-5-1-1? Vergara è bravo se gli facciamo trovare la palla in corsa, bravo negli spazi e negli inserimenti. Poi dobbiamo migliorare nella solidità difensiva, non diamo quella sensazione quando la palla ce l'hanno gli altri". Su De Bruyne: "Non è questione di gestione, ha giocato tante partite, anche in nazionale. Oggi i cambi saranno determinanti"
Adesso su Sky inizia il prepartita di Napoli-Torino
Intanto Lazio e Roma hanno vinto
Al Maradona è una sfida di metà classifica, con Napoli (10°) e Torino (11°) separate da un punto. Entrambe reduci da un pareggio prima della sosta nazionali (il Napoli contro la Lazio, il Torino contro il Lecce), ma entrambe devono tornare alla vittoria (che al Napoli manca da due turni, una sconfitta e un pari, e al Torino da ben tre: due sconfitte e un pari)
La classifica della Serie A 2026-2027Vai al contenuto
Napoli, le scelte di Allegri
Allegri riparte dalla difesa a 3 (confermata dopo l’1-1 con la Lazio) composta da Beukema, Rrahmani e Marin davanti a Milinkovic-Savic. Politano torna titolare largo a destra, con Vergara che avanza e supporta Hojlund in attacco. Fuori De Bruyne: partirà dalla panchina, con il ritorno dal 1’ di Anguissa insieme ai confermati Gilmour e McTominay a comporre la mediana. Spinazzola largo a sinistra
- NAPOLI (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Marín; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola; Vergara, Højlund. All. Massimiliano Allegri
Torino, le scelte di Abate
Abate conferma la difesa composta da Coco, Ismajli e Comuzzo, così come gli esterni, che sono Belghali e Cacciamani. A centrocampo, rispetto all’ultima gara con il Lecce non c’è Vlasic, che parte dalla panchina con Gineitis titolare; con lui Mandragora e Bragança. Attacco con Simeone e Adams
- TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Gineitis, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Adams, Simeone. All. Ignazio Abate
Il Napoli è rimasto imbattuto in 20 delle ultime 22 sfide contro il Torino in Serie A (15 vittorie, 5 pareggi), segnando 42 reti (1.9 di media a match); le uniche due vittorie dei granata nel periodo sono entrambe arrivate all'Olimpico Grande Torino (1-0 il 18 ottobre 2025 e 3-0 il 7 gennaio 2024).
L'ultima vittoria del Torino in trasferta contro il Napoli in Serie A risale al 17 maggio 2009 (2-1 in rimonta con gol di Rolando Bianchi e Alessandro Rosina per i granata, dopo la rete iniziale di Inacío Pià) - da allora i partenopei sono rimasti imbattuti in tutte le successive 14 gare casalinghe contro i piemontesi (9 vittorie, 5 pareggi) e solo contro Genoa (16) e Udinese (15) vantano una striscia aperta casalinga più lunga senza sconfitta tra le formazioni attualmente in Serie A.
Il Napoli (5 vittorie, 3 pareggi, 7 sconfitte nel 2026/27) ha vinto solo cinque delle prime 15 partite stagionali tra tutte le competizioni per la prima volta nell'era De Laurentiis; l'ultima volta che infatti i partenopei avevano ottenuto così pochi successi nelle prime 15 partite in una singola stagione risaliva al 2003/04 (2 vittorie, 10 pareggi, 3 sconfitte in quel caso, con i partenopei che erano in Serie B).
Il Napoli ha pareggiato le ultime due partite al Maradona in campionato contro Roma e Lazio; l'ultima volta che ha registrato tre pareggi casalinghi consecutivi in Serie A risale al periodo tra gennaio e febbraio 2010 (quattro in quel caso).
Il Torino ha guadagnato esattamente 14 punti dopo 11 partite per la quinta volta nelle ultime sei stagioni di Serie A, tra cui tutti i tre campionati più recenti - l'unica eccezione nel periodo sono stati i 15 punti del 2023/24.
Napoli (15 punti) e Torino (14) si affrontano con al massimo un punto di differenza a inizio giornata di Serie A solo per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 4 dicembre 1994 - quel match terminò 1-1 (Vujadin Boskov era l'allenatore dei partenopei mentre Nedo Sonetti quello dei granata).
Sfida tra la squadra che ha registrato meno recuperi offensivi (Napoli, 46) e quella che invece ha effettuato il minor numero di tiri da recuperi offensivi (Torino, sette) in questa stagione di Serie A.
Il Torino è la squadra che ha subito il maggior numero di reti negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato sia in generale (sette) che in percentuale (41%).
Scott McTominay ha realizzato tre gol in due sfide contro il Torino in Serie A e solo contro l'Inter (quattro) ha segnato più reti tra Serie A e Premier League; i granata potrebbero diventare la prima avversaria contro cui lo scozzese andrebbe a bersaglio per tre presenze di fila in carriera in questi due campionati.
Il Napoli è la squadra con cui Giovanni Simeone ha collezionato il maggior numero di presenze (83) ma ha segnato il minor numero di gol (sei) in carriera in Serie A (tra il 2022 e il 2025). Il Cholito ha anche realizzato cinque reti contro i partenopei in campionato e solo contro Lazio (10), Juventus e Torino (entrambe sei) vanta più marcature nel torneo.