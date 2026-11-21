Massimiliano Allegri a Sky prima del fischio d'inizio: "Partita che vale perché siamo indietro in classifica e le ultime due in casa le abbiamo pareggiate. 3-5-1-1? Vergara è bravo se gli facciamo trovare la palla in corsa, bravo negli spazi e negli inserimenti. Poi dobbiamo migliorare nella solidità difensiva, non diamo quella sensazione quando la palla ce l'hanno gli altri". Su De Bruyne: "Non è questione di gestione, ha giocato tante partite, anche in nazionale. Oggi i cambi saranno determinanti"