Gli allenatori in Serie A con più vittorie: Gasperini raggiunge quota 300
La vittoria della Roma contro il Genoa per 2-0 è la numero 300 in Serie A per Gian Piero Gasperini che diventa così il quinto allenatore con più vittorie in Serie A: solo due mister ancora in carica sono davanti a lui. Ecco la classifica all time (esclusi eventuali spareggi) di Opta
ROMA-GENOA 2-0: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA
- In 412 panchine
- Con Juventus, Inter, Napoli, Atalanta e Cesena
- In 422 panchine
- Con Inter e Roma
- In 349 panchine
- Con Inter e Lazio
- In 555 panchine
- Con Udinese, Parma, Palermo, Bologna, Vicenza e Atalanta
- In 503 panchine
- Con Milan, Fiorentina, Inter, Lazio, Bologna, Chievo e Parma
- In 580 panchine
- Con Sampdoria, Bologna, Lazio, Fiorentina e Roma
- In 792 panchine
- Con Livorno, Bologna, Brescia, Perugia, Napoli (senza vittorie), Cagliari, Roma, Lecce, Ascoli, Catanzaro e Fiorentina
- In 455 panchine
- Con Juventus, Roma e Milan
- In 635 panchine
- Con Verona, Roma, Milan, Fiorentina e Varese
- In 486 panchine
- Con Napoli, Milan, Juventus e Parma
- In 644 panchine
- Con Roma, Atalanta, Genoa, Palermo e Inter (senza vittorie)
- In 747 panchine
- Con Milan, Fiorentina, Torino, Padova e Triestina
- In 594 panchine
- Con Juventus, Napoli, Inter, Roma, Udinese, Venezia, Sampdoria ed Empoli
- In 551 panchine
- Con Napoli, Juventus, Milan e Cagliari
- In 689 panchine
- Con Fiorentina, Cagliari, Juventus, Inter e Milan