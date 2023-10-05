 Gasperini raggiunge le 300 vittorie in Serie A: solo in quattro hanno fatto meglio | Sky Sport
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Gli allenatori in Serie A con più vittorie: Gasperini raggiunge quota 300

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La vittoria della Roma contro il Genoa per 2-0 è la numero 300 in Serie A per Gian Piero Gasperini che diventa così il quinto allenatore con più vittorie in Serie A: solo due mister ancora in carica sono davanti a lui. Ecco la classifica all time (esclusi eventuali spareggi) di Opta

ROMA-GENOA 2-0: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA

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